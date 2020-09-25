Зеленский пообещал построить новый аэропорт на Закарпатье за три года

Через два-три года на Закарпатье построят новый аэропорт.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы решили: вопрос сегодняшнего дня – чтобы заработал аэропорт ("Ужгород"), мы планируем обновление этого аэропорта в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный. Что касается географического расположения этого аэропорта, все мы понимаем, что построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно. Потому я знаю, что мы будем строить фундаментальный международный современный аэропорт на Закарпатье. Где он будет? У нас есть три варианта", – сказал Зеленский на брифинге.

Президент отметил, что деньги на строительство нового аэропорта на Закарпатье закладываются в бюджет на 2021 год.

"Мы уже закладываем деньги в бюджет следующего года – чтобы у нас были начальные работы сделаны по строительству этого аэропорта. Я думаю, где-то через два года, может три, мы построим новый аэропорт. А пока самое главное, что у людей будет возможность соединяться не только внутри Украины, но и путешествовать по миру", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже выделено 30 млн грн на предпроектные и проектные работы по строительству нового аэродрома, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас мы определяемся с оптимальным местом расположения аэропорта. Хотим реализовать этот проект в рамках государственно-частного партнерства, где государство будет брать на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала. Ориентировочный объем инвестиций – 3-4 млрд грн. Все будет зависеть от дальнейших расчетов и места, где будет находиться будущий аэропорт ", – уточнил Криклий.