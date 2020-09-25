"Укроборонпром" планирует подписать два меморандума о сотрудничестве с Бразилией

Госконцерн "Укроборонпром" планирует подписать два меморандума о развитии производства и научно-технического сотрудничества в оборонной отрасли с Бразилией.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" по итогам международной видеоконференции по ключевым направлениям сотрудничества Украины и Бразилии в сфере оборонной промышленности, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, во время конференции были обсуждены текущее состояние сотрудничества в оборонной промышленности и пути ее активизации. Каждая из сторон представила свое видение потенциальных тем для дальнейшего диалога.

"Стороны договорились о подготовке к подписанию Меморандума о взаимопонимании по развитию производства и коммерческого использования оборонного производства и Меморандума о взаимопонимании по вопросам научно-технического сотрудничества в оборонной отрасли", – сообщает "Укроборонпром".

Подписание запланировано в рамках следующего этапа диалога, который состоится во время визита бразильской делегации в Украину в октябре текущего года. Представители Бразилии посетят украинские производственные предприятия и испытательные полигоны.