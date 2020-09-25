СБУ задержала главного налогового инспектора Тернополя

Служба безопасности Украины задержала группировку вымогателей во главе с руководителем государственной налоговой инспекции Тернополя.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 тыс.

"Эти деньги потерпевший якобы был должен работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить "потери" злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить средства уголовники угрожали горожанину физической расправой", – сказано в сообщении.

Директора предприятия правоохранители задержали сразу после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере $10 тыс.

"Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции – в служебном кабинете, а уголовники – по месту жительства", – уточнили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрениях.

Согласно данным на сайте Налоговой службы, Тернопольскую государственную налоговую инспекцию в возглавляет Евгений Воробец.