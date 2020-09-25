В харьковском метро установят аппараты для оплаты проезда банковской картой. ФОТО

В метрополитене Харькова установили первый аппарат для оплаты проезда с помощью банковских карт.

Как передает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен", новую систему оплаты проезда представили на станции метро "Госпром", передает БизнесЦензор.

"Пока планируется устанавливать по одному аппарату в одном вестибюле. Мы должны, прежде всего, думать об удобстве и не создавать очередей, особенно в час пик, а дальше будем отталкиваться от потребности", – отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Оплату проезда банковскими картами внедрили в рамках расширения системы "E-ticket" совместно с компаниями "VISA", "Платежный центр" и АО "Ощадбанк", который обслуживает банковские транзакции.

Для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую платежную карту или мобильный телефон, который поддерживает "Apple Pay", "Google Pay", и другие NFC-устройства и дождаться звукового и светового сигнала. Комиссия при оплате не начисляется.

Как сообщалось, в 2015 году киевский метрополитен стал пятым в мире, где можно оплатить проезд бесконтактной банковской картой через турникет.