Израиль ограничил вылеты из страны

Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны.

Об этом сообщила министр транспорта Мири Регев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14:00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя", - говорится в заявлении министра транспорта.

Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.

Правительство Израиля накануне утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые меры вступили в силу 25 сентября в 14:00. Теперь жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.

Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людей.

В Израиле в последний месяц резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после того, как страна ослабила ограничительные меры. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тыс.

Общее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 206 тыс., из них 1,3 тыс. инфицированных скончались.