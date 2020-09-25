БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
555 0

Израиль ограничил вылеты из страны

Израиль ограничил вылеты из страны

Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны.

Об этом сообщила министр транспорта Мири Регев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14:00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя", - говорится в заявлении министра транспорта.

Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.

Правительство Израиля накануне утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые меры вступили в силу 25 сентября в 14:00. Теперь жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.

Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людей.

В Израиле в последний месяц резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после того, как страна ослабила ограничительные меры. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тыс.

Общее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 206 тыс., из них 1,3 тыс. инфицированных скончались.

Автор: 

авіація (2283) Ізраїль (254) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 