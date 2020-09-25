Нацбанк назначил нового главу департамента по персоналу

По результатам открытого конкурсного отбора на вакантную должность директора Департамента персонала Национального банка Украины с 24 сентября назначена Любовь Писанная.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В сферу компетенции нового директора Департамента персонала будет входить, в частности, разработка, совершенствование, внедрение HR-стратегии и политики по управлению персоналом в Национальном банке.

Департамент персонала входит в блок председателя Национального банка Кирилла Шевченко по вертикали подчинения.

Согласно приведенной в сообщении биографической справке, Любовь Писанная имеет многолетний опыт работы в сфере управления персоналом и досконально знает специфику организации оплаты труда персонала.

На новую должность она переведена с должности начальника управления оценки и мотивации персонала Департамента персонала НБУ, которую она занимала на протяжении многих лет.

В Национальном банке она работает с момента его создания, в том числе более 20 лет – в Департаменте персонала.

Как сообщалось, в начале августа из Нацбанка уволилась Ольга Прохоренко, которая с сентября 2016 года занимала должность директора департамента персонала.