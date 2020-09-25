Минсоцполитики составило календарь повышения пенсий в 2021 году. ИНФОГРАФИКА

Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в 2021 году по результатам решений, принятых правительством.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"Этот график мы сделали для того, чтобы люди видели, и кому запланированные повышения, в каком размере, понимали, на что именно заложены средства в бюджете", - прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.

В целом повышении пенсий в 2021 году получат около 10 млн пенсионеров. Происходить это будет в пять этапов для разных категорий.

Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 вырастет на 500 грн, и они будут получать не менее 2600 грн.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем. В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам.