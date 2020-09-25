Минсоцполитики составило календарь повышения пенсий в 2021 году. ИНФОГРАФИКА
Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в 2021 году по результатам решений, принятых правительством.
Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.
"Этот график мы сделали для того, чтобы люди видели, и кому запланированные повышения, в каком размере, понимали, на что именно заложены средства в бюджете", - прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.
В целом повышении пенсий в 2021 году получат около 10 млн пенсионеров. Происходить это будет в пять этапов для разных категорий.
Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 вырастет на 500 грн, и они будут получать не менее 2600 грн.
Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем. В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам.
"Бюджет Фонду залишається дефіцитним. У 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду складатимуть 203,8 мільярдів гривень", - сказала голова Комітету Галина Третьякова.
Так, станом на 1 вересня 2020 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску до Фонду складає 20,5 млрд грн.
"У Казначейства будуть відсутні законодавчі підстави надавати Фонду позики наприкінці бюджетного періоду, у зв'язку із чим у Фонду можуть виникнути ризики, пов'язані із виплатою пенсій", - додала вона.
За її словами, навіть враховуючи постійне дотування Фонду, держава до сих пір не має контролю за діяльністю, управлінням та стратегією розвитку Пенсійного фонду України.
У Пенсійному фонді заявляють, що поки що продовжують пенсійні виплати за вересень (сьогодні - останній день виплат, згідно Закону)