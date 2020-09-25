Зеленский анонсировал строительство новых пунктов пропуска на границе с ЕС

Проблему автомобильных очередей на пограничных пунктах пропуска нужно решать комплексно, в том числе путем строительства новых КПП на границе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе визита Закарпатскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это вопрос не сегодняшнего дня, вопрос, который тянется несколько лет, с того момента, когда у нас увеличился экспорт, ориентируясь на западный рынок. Понятно, что появились очереди. То есть сегодня не хватает пограничной пропускной инфраструктуры", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что вчера, во время осмотра пункта пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое", министр финансов, глава Государственной пограничной службы и глава Службы безопасности Украины обсудили планы строительства новых инфраструктурных объектов на границе.

"Будут вкладываться деньги в открытие отдельных, дополнительных пропускных пунктов", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что кроме того министр иностранных дел будет обсуждать проблему автомобильных очередей на пограничных пунктах пропуска со своими коллегами из соседних стран.

"Проблема не только на этом контрольно-пропускном пункте. У нас много соседей, много стран, и там везде большие очереди. Мы должны дружить с нашими соседями, но на дипломатическом уровне мы тоже должны давить", – сказал президент.

Как сообщалось, полиция и прокуратура расследует дело о завладении бюджетными средствами должностными лицами Закарпатской таможни и частных компаний во время работ по реконструкции и развитию международных автомобильных пунктов пропуска "Чоп" ("Тиса") и "Лужанка".