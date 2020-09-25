"Укравтодор" начал строительство первых двух площадок для взвешивания в движении

На объектах "Большого строительства" в настоящее время строятся две площадки Weight-in-Motion (WiM), еще 16 – на этапе объявления тендеров на строительство, еще три проектируются.

Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины в Telegram, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, параллельно проходят тендеры на проектирование четырех площадок, два – переобъявляются.

Всего в 2020 году на основных объектах "Большого строительства" планируется установить 27 площадок WiM по всей Украине.

На международных дорогах будут установлены в 2020 году 12 площадок. В частности, на таких дорогах: М-02 Кипти – Глухов – Бачевск (Черниговская область), М-04 Знаменка – Луганск – Изварино (Днепропетровская область), М-05 Киев – Одесса (Одесская область), М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (Херсонская область), М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (Донецкая, Николаевская, Херсонская область), М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (Винницкая область), М-22 Полтава – Александрия (Полтавская область), М-25 КПП "Соломоново" – Великая Добронь – Яноши (Закарпатская область).

На национальных дорогах планируется установить 13 площадок. В частности, на дорогах: Н-03 Житомир – Черновцы (Хмельницкая область), Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь (Запорожская область), Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов (Львовская область), Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга (Черновицкая область), Н-14 Днепр – Николаев (Николаевская область), Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье (Кировоградская область), Н-24 Благовещенское – Николаев (Николаевская область), Н-25 Городище – Ривне – Староконстантинов (Ривненская и Хмельницкая область), Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (Днепропетровская и Полтавская области).

Кроме того, планируется установить по одной площадке на региональной дороге Р-47 Херсон – Новая Каховка – Геническ (Херсонская область) и на территориальной дороге Т-15-13 Нечаяное – Очаков (Николаевская область).