"Укрэнерго" передумало повышать тариф на передачу электроэнергии в 2,7 раза

НЭК "Укрэнерго" предложит Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября с 240,23 грн до 313,07 грн за МВт-ч, вместо изначально предложенных 640,48 грн за МВт-ч (без НДС).

Такое решение приняла НЭК по итогам открытого обсуждения изменений к тарифу на передачу в пятницу, 25 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании уточнили, что это повышение не учитывает финансирование дефицита госпредприятия "Гарантированный покупатель" по выплате "зеленого тарифа" для промышленных СЭС.

"Финальный уровень тарифа, который предложим на утверждение регулятору с учетом дискуссии, будет включать на этот момент пока что только неучтенные ранее затраты, связанные с компенсацией уплаченных налогов, дивидендов, аренды распределительного устройства на ЧАЭС, а также компенсации домашним СЭС", – пояснил глава НЭК Владимир Кудрицкий по итогам обсуждения.

Согласно расчетам компании, предоставленным в финале обсуждений, тариф на уровне 313,07 грн за МВт-ч возможен при условии предоставления в последние месяцы 2020 года нетарифных источников финансирования дефицита компании, связанного с ПСО, кроме домашних СЭС, в пользу "ГарПока".

По словам Кудрицкого, такими альтернативными источниками может быть внешнее финансирование МФО или государственных банков.

Он также обратил внимание на заложенную в законе №810-IX об условиях поддержки возобновляемой энергетики возможность прямого финансирования "зеленых" тарифов из госбюджета.

По словам Кудричкого, НКРЭКУ в письме к НЭК относительно изменений в тариф также рекомендовала относительно дефицита по компенсации "ГарПоку" рассмотреть альтернативные источники.

Кроме того, в процессе обсуждения проекта тарифа он сказал: "Поскольку финальный список зеленой металлургии не утвержден, можем исключить ее из расчетов", при этом отметив, это существенно не повлияет на размер предполагаемого тарифа для других потребителей.

Против повышения тарифа на передачу почти в три раза (до 640,48 грн/МВт-ч) выступили, в частности, присутствовавшие при обсуждении его проекта представители крупных промышенных предприятий.

Как сообщалось, изначально выносимый на обсуждение проект изменений предполагал повышение тарифа до 640,48 грн за МВт-ч, установив такой тариф для "зеленой" металлургии на уровне 108,83 грн/МВт-ч (установленный с 1 августа тариф на передачу – 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Согласно обоснованию к проекту, необходимость пересмотра тарифа возникла из-за прогнозируемого дефицита "Укрэнерго" по ПСО в размере 9,95 млрд грн, в том числе по компенсации "зеленых" тарифов, увеличения по решению суда размера выплат на услуги ЧАЭС (с 13,38 млн грн в год до 18,24 млн грн в год).

На 20 сентября долг Гарантированного покупателя перед производителям "зеленой" электроэнергии достиг 21,7 млрд грн. По прогнозам госкомпании, к концу 2020 года дефицит средств ГП для компенсации "зеленого" тарифа составит 18,8 млрд грн.