"Укрзализныця" планирует вернуть пятидневную рабочую неделю до конца года

Глава "Укрзализныци" Владимир Жмак до конца 2020 года хочет вернуть пятидневную рабочую неделю для 60 тыс. железнодорожников, которые в настоящее время находятся на четырехдневной.

Об этом Жмак написал в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Сегодня я встретился с представителями всех железнодорожных профсоюзов. Понятно, что без людей, без усилия каждого из нас, каждого из почти 250 тыс., реализовать сверхсложную задачу по трансформации "Укрзализныци" в прибыльную компанию невозможно. Также очевидно, что требовать от людей полной отдачи, не давая им ничего взамен, ни к чему хорошему не приведет". - написал Жмак.

Он также поделился своим видением развития компании и озвучил шаги по возвращению к концу года на пятидневную рабочую неделю почти 60 тыс. железнодорожников, которые находятся на "четырехдневке".

"Мы обменялись мнениями, озвучили проблемы и для того, чтобы не терять связь, договорились о следующей встрече через две недели". - добавил Жмак.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.