"Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на передачу на следующий год на 60%

НЭК "Укрэнерго" предлагает установить на 2021 год тариф на передачу электроэнергии в размере 501,03 грн/МВт-ч, для предприятий "зеленой" металлургии – 91,73 грн./МВт-ч.

Согласно обоснованию к проекту решения, расчет тарифа осуществлен с учетом прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы и применением индекса потребительских цен 108,1% в среднем к предыдущему году и индекса цен производителей промышленной продукции 108,7% (декабрь к декабрю), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании отмечают, что основное влияние на необходимость повышения тарифа окажут расходы, связанные с выполнением специальных обязательств (ПСО), в частности, для выплат по "зеленому тарифу", составляющие в его структуре 81,6% или 406,69 грн за МВт-ч.

В то же время расходы на операционную деятельность НЭК в 2021 году без рыночных составляющих измеряются 4,23 млрд грн, или 30,83 грн за МВт-ч (6,2% в общей структуре расходов).

"Укрэнерго" также указывает, что при расчете тарифа учтено снижение объемов потребления (передачи) электроэнергии в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 1,3% вследствие падения экономики из-за противоэпидемического карантина, что является негативным фактором для его формирования, поскольку увеличивает дополнительное увеличение средневзвешенного тарифа.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" предложит Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября с 240,23 грн до 313,07 грн за МВт-ч, вместо изначально предложенных 640,48 грн за МВт-ч (без НДС).

В компании пояснили, что повышение тарифа до 313,07 грн за МВт-ч не учитывает финансирование дефицита госпредприятия "Гарантированный покупатель" по выплате "зеленого тарифа" для промышленных СЭС, а также снижения тарифа для "зеленой" металлургии.