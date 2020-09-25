Украина уже собрала 37,6 миллиона тонн зерновых

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 24 сентября собрали 37,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10,3 млн га (67%).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в целом на эту дату намолочено почти 48 млн тонн основных культур с площади 15,5 млн га.

В частности, такие культуры, как пшеница, ячмень, горох и рапс, собраны полностью, проса намолочено 182 тыс. тонн с площади 102 тыс. га (68%), гречихи - 72,2 тыс. тонн с площади 56 тыс. га (71%), подсолнечника - 6,8 млн тонн с площади 3,6 млн га (56%), сои - 969 тыс. тонн с площади 485,3 тыс. га (36%), кукурузы - 2,2 млн тонн с площади 486 тыс. га (9%).

Кроме того, аграрии приступили к уборке сахарной свеклы: по состоянию на 24 сентября собрано 242 тыс. тонн с площади 5 тыс. га (2%).

Как сообщалось, Минэкономики Украины снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет более низких показателей по кукурузе. Так, министерство прогнозирует урожай кукурузы в 2020 году на уровне 33 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн - кукуруза (в 2018 году - 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн - пшеница (2018: 24,6 млн тонн).