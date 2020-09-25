БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минздрав обновил список стран "красной" зоны

В обновленный список красной зоны от 25 сентября вошло 50 стран, как и две недели назад, однако их состав несколько изменился.

Об это свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, передает БизнесЦензор.

В красной зоне, как и раньше, оказались Черногория, Израиль, Испания, США, Молдова, Франция, Мальта, Венгрия.

В зеленую зону вошли Хорватия и Румыния. В ней также остаются Турция, Египет, Албания, Грузия, РФ, Словакия, Греция, Италия, Беларусь, Казахстан, Польша, Кипр.

В зеленый список включают те государства, где этот показатель меньше, чем в Украине. По состоянию на 25 сентября 2020 года в Украине он составляет 109,5 (в начале сентября было 79,6) заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.

Все прибывающие в Украину из стран зеленой зоны не должны проходить карантин. Если человек прибыл из страны красной зоны, даже если он следовал транзитом через страну зеленой зоны, он должен пройти 14-дневную самоизоляцию.

Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.

Как сообщалось, Минздрав Украины в обновленном списке от 4 сентября 2020 года уменьшил число стран красной зоны с 57 до 50.

+2
27.09.2020 09:38 Відповісти
+1
26.09.2020 10:40 Відповісти
+1
ЗЕидиотизм не лечится))
27.09.2020 07:44 Відповісти
забить на этот список!!лихтенштейн в дойчланде в самом красном списке вместе с бельгией!!а в украине они в зелёном!!(хотя чему удивляться??зелёным всё зелёное как бы,,родное!")
26.09.2020 00:55 Відповісти
Абы что-то ляпнуть в сторону зеленых, даже если вообще не в тему, да? Тебя лично они чем-то обидели или ты просто тролль на зарплате? Простите, это теперь называется иммиджмейкер ))
26.09.2020 21:14 Відповісти
я тебя разочарую!!мне твои зелёные и в одно место не упираются!!а таким дебилам вряд ли какой ,.имиджмейкер"поможет!!так как это сброд неизвестно чего?? клоуны не клоуны??и артисты не артисты!!(скорее всего непонятные ,,аватары"которыми управляют олигархи по бросовой цене)а если от них ,,тащишся" то и сам ЛЯПАЙ!!ток не сильно обляпайся!!
26.09.2020 22:39 Відповісти
Действительно, таким дебилам, твоим работодателям, уже ничего не поможет )) Я о тебе говорил, если вдруг не понял, что собственно констатация факта, это ведь тебя тут бомбит в каждом комменте про зеленых. А меня бобит от клоунов, но не от тех, что артисты, а от тех, кто за конфеты щоки дуют, причем не важно какого из олигархов. Вон уже и Беня ополчился и свою шушару на Зелю спускает. Где вас ботов собирают, по дуркам, да по тюрьмам? Когда уже вашим, напрочь отбитым от реальности "хозяевам" дойдет, что вы лишь делаете только хуже? Так это больше не работает, не в наше время, люди стали более придирчивы к информации, а боты, не важно какого из лагерей, вызывают лишь раздражение. Вон Пэтя весь рейтинг из-за своих ботов растерял, люди устали терпеть, что имбицилы вроде тебя их за идиотов держат.
27.09.2020 01:05 Відповісти
ЗЕидиотизм не лечится))
27.09.2020 07:44 Відповісти
отвянь!!я живу в дойчланде и мне по барабану твои боты-заботы!!констатирую факт и не более а будеш переходить на личности я тоже умею трёхмерные трёхэтажные с трёх букв писать.если не понял ещё раз объясняю мне без разницы рошены зелень и прочяя твоя ботва.
27.09.2020 01:45 Відповісти
P.S.сорри!!бельгию таки отнесли так же в красную(увлёкся не досмотрел)бывает!!(проколы не ток у зялёных)
26.09.2020 00:57 Відповісти
26.09.2020 10:40 Відповісти
Рассасия в зеленой зоне)))))))))
26.09.2020 16:39 Відповісти
Китай дивує, може в них вже вакцина є, не можуть вони на стільки приховувати показники?..
26.09.2020 21:07 Відповісти
27.09.2020 09:38 Відповісти
почему Одесса не в красной зоне, там все без масок ходют?
27.09.2020 15:49 Відповісти
Йоу, Роися в зеленой зоне. Зебилы, вас ждут дома.
28.09.2020 02:28 Відповісти

