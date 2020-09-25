Минздрав обновил список стран "красной" зоны

В обновленный список красной зоны от 25 сентября вошло 50 стран, как и две недели назад, однако их состав несколько изменился.

Об это свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, передает БизнесЦензор.

В красной зоне, как и раньше, оказались Черногория, Израиль, Испания, США, Молдова, Франция, Мальта, Венгрия.

В зеленую зону вошли Хорватия и Румыния. В ней также остаются Турция, Египет, Албания, Грузия, РФ, Словакия, Греция, Италия, Беларусь, Казахстан, Польша, Кипр.

В зеленый список включают те государства, где этот показатель меньше, чем в Украине. По состоянию на 25 сентября 2020 года в Украине он составляет 109,5 (в начале сентября было 79,6) заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.

Все прибывающие в Украину из стран зеленой зоны не должны проходить карантин. Если человек прибыл из страны красной зоны, даже если он следовал транзитом через страну зеленой зоны, он должен пройти 14-дневную самоизоляцию.

Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.

Как сообщалось, Минздрав Украины в обновленном списке от 4 сентября 2020 года уменьшил число стран красной зоны с 57 до 50.