Шмыгаль пообещал довести расчеты по "зеленому тарифу" в сентябре до 100%

Текущий уровень баланса на украинском рынке электрической энергии позволяет говорить о возможности доведения уровня расчетов с производителями из возобновляемых источников энергии в сентябре до 85%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на онлайн-встрече с Американской торговой палатой 24 сентября.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина один из участников этой встречи, передает БизнесЦензор.

"Есть возможность в сентябре 100% закрыть, и так далее двигаться", – передал собеседник агентства слова главы правительства, который сослался на итоги проведенного в тот день совещания с главой Минэнерго Ольгой Буславец.

По словам участника встречи, Шмыгаль подтвердил намерение в четвертом квартале перейти к вопросу погашения долга перед производителями ВИЭ, как это предполагается в подписанном ранее с ними меморандуме.

Собеседник агентства добавил, что на встрече премьер также сообщил, что на минувшей неделе дал поручение облгосадминистрациям и МВД провести повторную акцию по закрытию нелегальных заправок. Глава правительства напомнил, что в начале года в рамках подобной акции было закрыто около 600 АЗС, однако сейчас поступает информация, что они возобновили работу в таком же или даже большем количестве.

По данным ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), уровень расчетов с производителями ВИЭ с начала года по состоянию на 10 сентября составил 32,3%. В январе-феврале расчеты были 100%-ми, в марте снизились до 47%, в апреле-мае обрушились до 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, после чего в августе выросли до 65%, а за 10 дней сентября составили 51%.