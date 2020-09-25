БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда из Тернополя

В связи с отнесением Тернополя в "красную" зону карантинных ограничений с 28 сентября временно отменена посадка на станции "Тернополь" (разрешена только высадка пассажиров).

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Также с/на станции "Тернополь" не будут продаваться билеты на следующие поезда:

  • № 12/11 Одесса - Львов;
  • № 21/22 Харьков-Трускавец;
  • № 41/42 Днепр-Трускавец;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы;
  • № 715/716 Киев - Львов.

В то же время "Укрзализныця" с 28 сентября восстанавливает остановки на станциях "Славута-1", "Чоп", "Волочиск" и "Ларга" в связи с изменением эпидемиологической ситуации.

Купить билеты до указанных выше станций и обратно можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020 года:

  • № 43/44 Киев - Ивано-Франковск;
  • № 46/45 Ужгород - Лисичанск;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 117/118 Киев - Черновцы
  • № 122/121 Николаев - Ривне;
  • № 136/135 Черновцы - Одесса,
  • № 601/602 Львов -Тячив.

"Укрзализныця" также восстанавливает следование двух пригородных поездов в сообщении Харьков-Золочев. Указанные поезда будут курсировать с понедельника по пятницу, начиная с 26 сентября.

Пригородный поезд №6139 Харьков-Левада - Золочев отправляться со станции "Харьков-Левада" в 11:14, и прибывать в Золочев в 13:03.

Электричка №6167 Золочев - Харьков-Пассажирский будет отправляться из Золочева в 13:23 и прибывать на станцию "Харьков-Пассажирский" в 14:55.

Автор: 

потяг (1332) Укрзалізниця (4898)
