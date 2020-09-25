"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда из Тернополя

В связи с отнесением Тернополя в "красную" зону карантинных ограничений с 28 сентября временно отменена посадка на станции "Тернополь" (разрешена только высадка пассажиров).

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Также с/на станции "Тернополь" не будут продаваться билеты на следующие поезда:

№ 12/11 Одесса - Львов;

№ 21/22 Харьков-Трускавец;

№ 41/42 Днепр-Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы;

№ 715/716 Киев - Львов.

В то же время "Укрзализныця" с 28 сентября восстанавливает остановки на станциях "Славута-1", "Чоп", "Волочиск" и "Ларга" в связи с изменением эпидемиологической ситуации.

Купить билеты до указанных выше станций и обратно можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020 года:

№ 43/44 Киев - Ивано-Франковск;

№ 46/45 Ужгород - Лисичанск;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 117/118 Киев - Черновцы

№ 122/121 Николаев - Ривне;

№ 136/135 Черновцы - Одесса,

№ 601/602 Львов -Тячив.

"Укрзализныця" также восстанавливает следование двух пригородных поездов в сообщении Харьков-Золочев. Указанные поезда будут курсировать с понедельника по пятницу, начиная с 26 сентября.

Пригородный поезд №6139 Харьков-Левада - Золочев отправляться со станции "Харьков-Левада" в 11:14, и прибывать в Золочев в 13:03.

Электричка №6167 Золочев - Харьков-Пассажирский будет отправляться из Золочева в 13:23 и прибывать на станцию "Харьков-Пассажирский" в 14:55.