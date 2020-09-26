В Харьковской области разбился военный самолет с курсантами. ФОТО

В Харьковской области возле города Чугуев разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, погибли 22 человека.

Об этом сообщает в Facebook собщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает БизнесЦензор.

"На борту находились 27 человек. 7 членов экипажа, 20 курсантов. Вследствие авиационной катастрофы: 22 погибших, 2 госпитализированы, судьба 3-х – неизвестна", - говорится в сообщении.

По информации офиса Генерального прокурора, в пятницу, около 20:50 вблизи Чугуева при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек. По данному факту начато уголовное дело по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) УК Украины.













