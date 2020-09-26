Основные фондовые рынки США закрылись ростом, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

В пятницу индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 1,34%, до 27173,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 2,26%, до 10913,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — вырос на 1,60% до 3298,46 пункта.

До этого индексы снижались днем, в целом американские фондовые рынки показывали недельное уменьшение уже четыре недели подряд. За это время индикаторы опустились в среднем на 7-9%, при этом самое сильное снижение было у NASDAQ. Риски вокруг ситуации с коронавирусом и неопределенность относительно перспектив восстановления мировой экономики сдерживают склонность трейдеров к риску.