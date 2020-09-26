Саммит Украина-ЕС назначен на 6 октября
Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора президентов Европейского Совета Шарля Мишеля и Украины Владимира Зеленского, сообщил Мишель.
"В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита Украина-ЕС", - заявил он.
Ранее саммит планировался на 1 октября.
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