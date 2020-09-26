Саммит Украина-ЕС назначен на 6 октября

Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора президентов Европейского Совета Шарля Мишеля и Украины Владимира Зеленского, сообщил Мишель.

"В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита Украина-ЕС", - заявил он.

Ранее саммит планировался на 1 октября.