"Роза Ветров" будет летать из Киева в Ужгород

Госавиаслужба Украины выдала "Розе Ветров" права на полеты на внутреннем маршруте Киев-Ужгород на неограниченный срок.

Это предусмотрено приказом №1362, который глава регулятора Александр Бильчук подписал 23 сентября. передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Необходимые документы управление авиационных перевозок и международного сотрудничества Госавиаслужбы должно оформить в пятидневный срок.

Авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой семь раз в неделю и при необходимости запросить большую частоту, поскольку внутренние рейсы сейчас не квотируются.

На данный момент "Роза Ветров" не продает билеты на рейсы Киев-Ужгород.

На данный момент авиаперевозчик обслуживает сразу семь внутренних линий, которые связывают Киев со Львовом, Ивано-Франковском, Одессой, Николаевом, Днепром, Запорожьем и Харьковом. Минимальная цена авиабилета с учетом перевозки ручной клади и багажа начинается от 830 грн в одну сторону.

24 сентября Украина и Словакия подписали межправительственное соглашение, которое после завершения его имплементации позволит задействовать заход на посадку по приборам в аэропорт Ужгорода и не будет требовать согласования со словацкой стороной выполнения каждого рейса.