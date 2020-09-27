В Киеве в ближайшее время отремонтируют автостанции "Южная" и "Полесье"

АО "Киевпассервис" намерено в ближайшее время отремонтировать две столичных автостанции - "Южная" и "Полесье".

Об этом рассказал директор компании по маркетингу Дмитрий Ожигов, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"В ближайшее время планируем ремонтные работы на автостанциях "Южная" и "Полесье". Но пока это будут только косметические ремонты. Мы заинтересованы в развитии всех объектов, которые приобрела компания. Глобальная модернизация требует глобальных инвестиций. Это есть в планах. А пока хотим успешно завершить наш пилотный проект", - заявил Ожигов.

В собственности компании находится Центральный автовокзал столицы, которому предстоит модернизация стоимостью 2 млн евро уже с октября, а также автостанции "Дарница", "Южная", "Подол", "Дачная", "Полесье". Кроме того, согласно условиям тендера, компания приватизировала 18 автостанций в Киевской области: две - в Белой Церкви, а также по одной в Тетереве, Богуславе, Кагарлыке, Иванкове, Володаре, Рокитном, Дымере, Тараще, Украинке, Ставище, Макарове, Мироновке, Яготине, Сквире, Тетиеве, Обухове.