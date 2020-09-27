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В Украине проводится 25-30 тысяч ПЦР-тестов в сутки, – Минздрав

В Украине проводится 25-30 тысяч ПЦР-тестов в сутки, – Минздрав

25-30 тыс. тестирований на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводится в Украине ежесуточно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Степанова, что в лабораторных центрах ранее проводилось около 200 ПЦР-тестов в сутки, а сегодня это 25-30 тыс. в сутки.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 сентября зафиксировано 3 130 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли.

Днем ранее, 26 сентября, сообщалось о 3 833 случаях заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября – о 3 372 новых случах заражения, 23 сентября было 3 497 новых инфицированных.

Автор: 

МОЗ (1445) тестування (150) коронавірус (3210)


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И где же обещанные СТЕПАНОВЫМ "СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ 30 ТЫСЯЧ ТЕСТОВ ПЦР К СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ" - ??? Мизерное задание снова ожидаемо провалено. Как и прежнее: "среднесуточн. 20 тысяч тестов к началу июня" - реально достигнуто только к началу сентября (т.е., на 3 месяца позже!). Свистит степанов и про "200 тестов в апреле". Раньше он называл апрельскую цифру в 1000 тестов, потом - 700-800, позже 250, теперь - 200. Всё - ради раздувания своих липовых заслуг. 200 тестов в апреле делали только в первые выходные (4 и 5 апреля)... Сравнение с выходными некорректно. И до и после 4-5.04 цифры были больше (600-800)...
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27.09.2020 16:05 Відповісти

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