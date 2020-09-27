В Украине проводится 25-30 тысяч ПЦР-тестов в сутки, – Минздрав

25-30 тыс. тестирований на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводится в Украине ежесуточно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Степанова, что в лабораторных центрах ранее проводилось около 200 ПЦР-тестов в сутки, а сегодня это 25-30 тыс. в сутки.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 сентября зафиксировано 3 130 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли.

Днем ранее, 26 сентября, сообщалось о 3 833 случаях заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября – о 3 372 новых случах заражения, 23 сентября было 3 497 новых инфицированных.