МАУ намерена летать из Киева в крупнейший аэропорт Европы

Авиакомпания МАУ открыла продажу билетов на собственные рейсы из Киева в крупнейший аэропорт Европы - лондонский "Хитроу".

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Согласно данным системы бронирования, полеты стартуют с 17 декабря 2020 года. МАУ планирует летать в "Хитроу" три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям на региональных самолетах Embraer 190 и Embraer 195. Обслуживаться авиакомпания будет в терминале 2, который открыли в 2014 году.

Рейс PS 117 будет вылетать из Киева в 09:50 и прилетать в Лондон в 11:25. Обратный рейс PS 118 запланирован из Лондона на 12:20 с прилетом в Киев в 17:40. Время в пути составит около 3,5 часов.

Одновременно с запуском рейсов в Хитроу МАУ продолжит полеты из Киева в лондонский аэропорт "Гатвик".

В 2006 году украинская авиакомпания хотела открыть три еженедельных рейса в "Хитроу", однако не смогла это сделать, поскольку аэропорт отказал в выделении слотов.

Из-за ограниченных ресурсов аэродрома и большой популярности "Хитроу" среди авиакомпаний слоты, позволяющие выполнять полеты, стали продаваться в качестве товара, стоимостью миллионы долларов.

В некоторых случаях авиакомпании покупали своих конкурентов с целью получения прав на слоты в "Хитроу". Так произошло в 2012 году, когда Lufthansa продала BMI компании International Airlines Group, в которую входит British Airways. В результате деятельность BMI была прекращена, однако British Airways получила возможность открыть дополнительные рейсы за счет новых слотов в своем базовом аэропорту.

Сейчас, когда объем авиаперевозок значительно упал из-за кризиса, связанного с COVID-19, в аэропорту "Хитроу" появились свободные неиспользуемые слоты, которые и может занять МАУ.