Член набсовета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена набсовета АО "Укрзализныця".

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Аслунд считает, что президент Владимир Зеленский и депутаты от "Слуги народа" разрушают корпоративное управление в госкомпаниях.

Он заявил, что считает "чрезмерными юридические риски", которым подвергается.

Также Аслунд сообщил, что многие решения набсовета не выполняются руководством "Укрзализныци".

"Также правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог; тарифы, которые значительно ниже уровня затрат; настойчивость в вопросе того, чтобы количество сотрудников оставалось очень раздутым; и так далее). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение", - заявил он.

Также Аслунд добавил, что набсовет "Укрзализныци" с апреля не получает зарплату. "После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет платить какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета", - заявил он.

"Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы — иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков — упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия", - добавил Аслунд.