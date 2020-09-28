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Член набсовета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку

Член набсовета

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена набсовета АО "Укрзализныця".

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Аслунд считает, что президент Владимир Зеленский и депутаты от "Слуги народа" разрушают корпоративное управление в госкомпаниях.

Он заявил, что считает "чрезмерными юридические риски", которым подвергается.

Также Аслунд сообщил, что многие решения набсовета не выполняются руководством "Укрзализныци".

"Также правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог; тарифы, которые значительно ниже уровня затрат; настойчивость в вопросе того, чтобы количество сотрудников оставалось очень раздутым; и так далее). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение", - заявил он.

Также Аслунд добавил, что набсовет "Укрзализныци" с апреля не получает зарплату. "После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет платить какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета", - заявил он.

"Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы — иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков — упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия", - добавил Аслунд.

наглядова рада (562) Укрзалізниця (4803) Аслунд Андерс (1)


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Топ коментарі
+10
Я спокоєн - в набсовєтє Сірожа Лєщєнко!
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28.09.2020 09:26
+9
«От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия», - заявил Аслунд.



https://nv.ua/biz/markets/aslund-ob-uhode-iz-nabsoveta-uz-ot-zelenskogo-poluchaem-tolko-oskorbleniya-novosti-ukrainy-50114392.html


Вот такого "талантливого менеджера" и бизнесмена втюхали лохторату ?идеры мнений, журналисты, политиканы.
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28.09.2020 09:12
+7
Зачем там профессиональные экономисты???!!!! У нас там серлещи и наемы все порешают!
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28.09.2020 08:17
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Зачем там профессиональные экономисты???!!!! У нас там серлещи и наемы все порешают!
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28.09.2020 08:17 Відповісти
украинские нуциональніе корпорации уже не украинские пример -самая богатая космпания в украине
Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд Великобритания), Амос Хохштейн (Amos Hochstein, США), Брюно Лескуа (Bruno Lescouer, Франция), Стив Хэйсом (Steve Haysom; Канада). Плюс "украинцы" глава Укрэксимбанка Александр Гриценко- ранее работавший в лондонском Standard Bank., советник премьер-министра Сергей Попык бывший доцент кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України., экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин ранее эксперт по корпоративным вопросам в фирме «Ernst&Young». А так же в «ING Bank», в котором стал вице-президентом. Штаб-квартира Совета «ING Bank»находится в Лондоне, и кум кума Косюка Владимир Кудрицкий ". занимал руководящие должности в украинских и международных компаниях Grant Thornton, THK-BP, EastOne и "Мироновский хлебопродукт".
20 января наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины», действуя на основании Закона Украины «Об акционерных обществах», обновил состав правления компании.
В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам Нафтогаза Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер.т.е из 3 новіх членов ДВА иносранці
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28.09.2020 08:28 Відповісти
Ви скромно промовчали, що нинішній керівник "Укрексімбанку" Євген Мецгер, кум президента Зеленського, а його жінка подруга Лєнки Клоуна. Прийшовши у банк кум клоуна почав зачистку, масово звільняють співробітників і всім видають погані характеристики. Очевидно, що погані характеристики видаються з метою, щоб люди мали проблеми з працевлаштуванням. Співробітницю, яка пропрацювала у банку 22 роки, довели до того, що вона викинулась з вікна.

https://aspi.com.ua/news/podii/u-kievi-zaginula-v-rezultati-padinnya-z-visoti-spivrobitnicya-ukreksimbanku#gsc.tab=0
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28.09.2020 12:00 Відповісти
«От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия», - заявил Аслунд.



https://nv.ua/biz/markets/aslund-ob-uhode-iz-nabsoveta-uz-ot-zelenskogo-poluchaem-tolko-oskorbleniya-novosti-ukrainy-50114392.html


Вот такого "талантливого менеджера" и бизнесмена втюхали лохторату ?идеры мнений, журналисты, политиканы.
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28.09.2020 09:12 Відповісти
Якщо така "нянька", то не дивно, що в Україні срака.
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28.09.2020 14:37 Відповісти
Я спокоєн - в набсовєтє Сірожа Лєщєнко!
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28.09.2020 09:26 Відповісти
Очередная оплеуха Зе! И справедливая.
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28.09.2020 09:41 Відповісти
Думаю, по зарплате, что она была у него обговорена до того.
А вот, то, что дела у Укрзалезницы все хуже и специалисты, понимающие это, уходят, так как их не слушают.
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28.09.2020 12:53 Відповісти
Ты хоть про что в статье сказано читал?
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28.09.2020 14:00 Відповісти
Выдавливают иностранцев из набсоветов всеми способами.
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28.09.2020 10:39 Відповісти
А великий профессионал Лещенко? Не хочет последовать примеру?
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28.09.2020 11:08 Відповісти
Между этим

Член набсовета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку - Цензор.НЕТ 8123
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28.09.2020 11:48 Відповісти
и этим прошел только год, а результат работы зеленой пошести уже на лицо

Член набсовета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку - Цензор.НЕТ 6261
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28.09.2020 11:50 Відповісти
Я просто напоминаю, что соросёнок Аслунд за 8 месяцев получил почти 12 миллионов зарплаты на дотационном предприятии.
Член набсовета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку - Цензор.НЕТ 3669
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28.09.2020 11:48 Відповісти
Только при соросенке Аслунде и проклятых "барыгах" Укрзализныця приносила миллиарды доходов в бюджет страны, а при "правильных и честных" не барыгах и Сирьоже Лещенке уже сосет больше миллиарда из бюджета. Наверное "барыги" докладывали в бюджет из своего кармана?
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28.09.2020 11:54 Відповісти
2017-2019 годы УЗ показывала чистую прибыль. Прошлый год стал позитивным благодаря ряду факторов: первое - это тарифные изменения и дерегуляция вагонной составляющей, второе - удачная кредитная политика (УЗ удалось улучшить источники финансирования за счет выпуска еврооблигаций и перекредитования части инструментов в низкопроцентные долговые инструменты), третье - благодаря оптимизации целого ряда внутренних процессов и оптимизации в компании", - сказал Кравцов в комментарии ЦТС.

То есть вот такое вот эффективное управление по-соросятски.Первое: максимально взвинтить цены на билеты. Второе: набрать долгосрочных кредитов, которые тоже можно записать. Третье -- сократить всех, кого только можно сократить, а оставшимся урезать дополнительные выплаты. И, вуаля, внезапно чистая прибыль образовалась. При этом, сервис как был совковым, так и остался совковым. Ценовая политика как была неадекватной, так и осталась. Билет на поезд иногда стоит дороже автобусного.
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28.09.2020 12:11 Відповісти
Член набсовета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку - Цензор.НЕТ 5803
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28.09.2020 12:29 Відповісти
И как это нивелирует тот стыд ******, что в дотационной УЗ, которая лишь с большим трудом смогла выйти на чистую прибыль в 6 миллионов евриков, топ-менеджеры получают зарплату по 450 тысяч долларов в год, а в Deutsche Bahn, у которой чистая прибыль более чем в 100 раз больше (760 млн. евриков), директора получают в 2-3 раза меньше?
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28.09.2020 12:33 Відповісти
Это говорит о том, что прошлые менеджеры, пришедшие в безнадежно убыточную до них УЗ, смогли вывести ее на чистую прибыль, а новые "правильные и честные" снова загнали ее в жопу по самое не хочу. У вас есть огромное желание поработать в руководстве УЗ И СНОВА ВЫВЕСТИ ЕЕ НА ПРИБЫЛЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ -- вперед и с песней. А сейчас все, как в случае с Витренко и Нафтогазом. Был Витренко - Нафтогаз был прибыльным и все гнали на зарплату Витренко. Теперь нет Витренко в Нафтогазе и факт на лицо -- Нафтогаз снова в убытках.
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28.09.2020 12:45 Відповісти
При чём тут Витренко, когда цена на газ падала почти в три раза? Прибыль "Нафтогаза" напрямую зависит от грабежа населения.
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28.09.2020 19:12 Відповісти
Можно узнать что курит или нюхает "великий экономист"? Просто интересно для статистики дебилов
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28.09.2020 19:45 Відповісти
Это же вешенки. Всё для пассажиров.
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28.09.2020 12:07 Відповісти
За 6 місяців (січень - червень) 2020 року збиток Нафтогазу 11,5 млрд грн.

2016 рік прибуток Нафтогазу - 26,5 млрд грн (вперше за останні 5 років)
2017 рік прибуток Нафтогазу - 39,4 млрд грн
2018 рік прибуток Нафтогазу - 13,6 млрд грн
2019 рік прибуток Нафтогазу - 63,34 млрд грн
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28.09.2020 12:09 Відповісти
Он до этого за 9 месяцев 12 лямов получил. Кто ж не обидится.
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28.09.2020 11:52 Відповісти
Для тих кому цікава тема УЗ. Подивіться в ютубі є канал вагонщика. Оцініть технічний стан вагонів, в тому числі критичні системи (гальма). Майстри не мають базових запчастин. Латають чим Бог да. Інколи це все виглядає майже як кримінал. Це просто ганьба. Виглядаємо як країна третього світу.
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28.09.2020 12:22 Відповісти
Вот это и есть реалии,зедебильной власти.
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28.09.2020 12:38 Відповісти
Конечно, поставить коррупционера Жмака начальником укрзализныци. Все оставшиеся нормальные люди скоро уйдут
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28.09.2020 12:38 Відповісти
Укрзалізниця це заповідник РОЗПИЛУ БЮДЖЕТУ і АФЕР З ЗАКУПІВЛЯМИ у астрономічних маштабах
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28.09.2020 14:03 Відповісти
а может хватит асмундов?
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28.09.2020 14:26 Відповісти
я вот читаю всю эту херню по поводу наблюдательных советов и офигиваю. помнится при союзе да и не только железка процветала пока туда не добрались эффективные в смысле развалить, разтащить менеджеры и не было в ней этого говна наблюдательного с бешеными зарплатами . мне интересно, хоть одна компания стала процветающей , где завелись эти наблюдательные советы? . ни один бизнесмен не будет кормить дармоедов в своих структурах. а в гос компаниях можно кормить офигенных наблюдателей. цирк для идиотов.
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28.09.2020 14:45 Відповісти
Кто это?
Откуда этих клоунов в наб.совет набирают?
Где стать в очередь чтоб посидеть в наб.совете и получать зарплату за ничего неделанье?
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28.09.2020 15:03 Відповісти
Спроси у Серлеща
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28.09.2020 16:03 Відповісти
У мене питання навіщо вводити ці нацради і платити громадні кошти іноземцям і деяким типам як Лещенко Сергій ???? Лещенко взагалі що фахівець з керування залізничним транспортом? Наскільки я знаю - ні. Але як він таке хлібне місце отримав - не зрозуміло? А може просто частіше проводити незалежні аудити і в разі виявлення збитків на держпідприємствах або інших фінансових порушень, карати керівників, а не годувати п'явок під гучною назвою нацрада!!! Нацрада може бути в приватних підприємствах, які вклали в цю компанію свої кошти і тому контпрлюють ії. І нічого наживатися на держпідприємствах!!!!
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28.09.2020 16:23 Відповісти
Победа ЗЕдегенератов - продолжение следует.
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28.09.2020 16:23 Відповісти
Член набсовета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку - Цензор.НЕТ 8383

Процес триває. Зеленський, Коломойський та Медведчук продовжують видавлювати іноземців з наглядових рад держкомпаній і банків в Україні.

«Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди». Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд підтвердив звільнення з поста незалежного члена наглядової ради Укрзалізниці.

Аслунд був членом наглядової ради Укрзалізниці з червня 2018р. Він вважає, що Зеленський і депутати від Слуги народу руйнують незалежне корпоративне управління.

Цитую його заяву:

«Депутати від Слуги народу атакують іноземних членів наглядових рад українських держкомпаній. Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми - іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків - наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди. Я не відчуваю, що потрібен акціонеру. Не так потрібно керувати залізницею".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2785068151775015&id=100008155727742 Влад Пономарь
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28.09.2020 17:09 Відповісти
А кажуть, що зЕзідент та голосні (чорнороті) "слуги" мАлАді та НЕдосвідчені. Брехня. Як професфйно вони позбавляються всіх і всього, хто заважає їм грабувати і руйнувати економіку України.
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28.09.2020 22:04 Відповісти
Напевно вже небезпечно їздити в потягах.
Як ті полиці верхні тримаються..
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28.09.2020 22:08 Відповісти

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