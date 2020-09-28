Член набсовета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку
Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена набсовета АО "Укрзализныця".
Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.
Аслунд считает, что президент Владимир Зеленский и депутаты от "Слуги народа" разрушают корпоративное управление в госкомпаниях.
Он заявил, что считает "чрезмерными юридические риски", которым подвергается.
Также Аслунд сообщил, что многие решения набсовета не выполняются руководством "Укрзализныци".
"Также правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог; тарифы, которые значительно ниже уровня затрат; настойчивость в вопросе того, чтобы количество сотрудников оставалось очень раздутым; и так далее). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение", - заявил он.
Также Аслунд добавил, что набсовет "Укрзализныци" с апреля не получает зарплату. "После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет платить какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета", - заявил он.
"Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы — иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков — упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия", - добавил Аслунд.
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Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд Великобритания), Амос Хохштейн (Amos Hochstein, США), Брюно Лескуа (Bruno Lescouer, Франция), Стив Хэйсом (Steve Haysom; Канада). Плюс "украинцы" глава Укрэксимбанка Александр Гриценко- ранее работавший в лондонском Standard Bank., советник премьер-министра Сергей Попык бывший доцент кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України., экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин ранее эксперт по корпоративным вопросам в фирме «Ernst&Young». А так же в «ING Bank», в котором стал вице-президентом. Штаб-квартира Совета «ING Bank»находится в Лондоне, и кум кума Косюка Владимир Кудрицкий ". занимал руководящие должности в украинских и международных компаниях Grant Thornton, THK-BP, EastOne и "Мироновский хлебопродукт".
20 января наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины», действуя на основании Закона Украины «Об акционерных обществах», обновил состав правления компании.
В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам Нафтогаза Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер.т.е из 3 новіх членов ДВА иносранці
https://aspi.com.ua/news/podii/u-kievi-zaginula-v-rezultati-padinnya-z-visoti-spivrobitnicya-ukreksimbanku#gsc.tab=0
https://nv.ua/biz/markets/aslund-ob-uhode-iz-nabsoveta-uz-ot-zelenskogo-poluchaem-tolko-oskorbleniya-novosti-ukrainy-50114392.html
Вот такого "талантливого менеджера" и бизнесмена втюхали лохторату ?идеры мнений, журналисты, политиканы.
А вот, то, что дела у Укрзалезницы все хуже и специалисты, понимающие это, уходят, так как их не слушают.
То есть вот такое вот эффективное управление по-соросятски.Первое: максимально взвинтить цены на билеты. Второе: набрать долгосрочных кредитов, которые тоже можно записать. Третье -- сократить всех, кого только можно сократить, а оставшимся урезать дополнительные выплаты. И, вуаля, внезапно чистая прибыль образовалась. При этом, сервис как был совковым, так и остался совковым. Ценовая политика как была неадекватной, так и осталась. Билет на поезд иногда стоит дороже автобусного.
2016 рік прибуток Нафтогазу - 26,5 млрд грн (вперше за останні 5 років)
2017 рік прибуток Нафтогазу - 39,4 млрд грн
2018 рік прибуток Нафтогазу - 13,6 млрд грн
2019 рік прибуток Нафтогазу - 63,34 млрд грн
Откуда этих клоунов в наб.совет набирают?
Где стать в очередь чтоб посидеть в наб.совете и получать зарплату за ничего неделанье?
Процес триває. Зеленський, Коломойський та Медведчук продовжують видавлювати іноземців з наглядових рад держкомпаній і банків в Україні.
«Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди». Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд підтвердив звільнення з поста незалежного члена наглядової ради Укрзалізниці.
Аслунд був членом наглядової ради Укрзалізниці з червня 2018р. Він вважає, що Зеленський і депутати від Слуги народу руйнують незалежне корпоративне управління.
Цитую його заяву:
«Депутати від Слуги народу атакують іноземних членів наглядових рад українських держкомпаній. Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми - іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків - наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди. Я не відчуваю, що потрібен акціонеру. Не так потрібно керувати залізницею".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2785068151775015&id=100008155727742 Влад Пономарь
Як ті полиці верхні тримаються..