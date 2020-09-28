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Фонд госимущества проиграл Ахметову суд по реприватизации "Укртелекома"

Фонд госимущества проиграл Ахметову суд по реприватизации

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,17 млрд грн пени (по просрочки исполнения обязательства по внесению инвестиций).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

"Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", - говорится в судебном решении.

Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Финансированию соответствующей операции содействие в т.ч. выпуск облигаций ООО "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, большинство из которых (на 4 млрд грн) были выкуплены "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком". Соответствующие бумаги должны быть погашены в марте 2017 года, что, однако, не произошло (то есть был допущен дефолт).

Конечным бенефициаром ООО "ЕСУ" является Ринат Ахметов. На начало 2020 года появилась информация, что холдинг "СКМ" Ахметова в рамках мирового соглашения по "Укртелекома" выплатил более 700 млн долл для кипрской компании Raga Establishment Ltd, которую связывали с окружением Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось, Исполнительная служба наложила арест на 93% акций "Укртелекома" в августе 2019 года из-за долга ООО "ЕСУ" Рината Ахметова (владелец пакета акций "Укртелекома") перед "Ощадбанком" в размере 1,8 млрд грн. В декабре "Ощадбанк" договорился о реструктуризации долга "Укртелекома".

Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.

Ахметов Рінат (1612) Укртелеком (232) ФДМУ (1371)


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Топ коментарі
+10
При Порохе олигархи понемногу "худели" на свои активы, а при Бубочке всё отсуживают назад.
Так кто по-настоящему боролся с олигархами?
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28.09.2020 12:17
+10
Дійсно, при Бубочці фактично всі справи виграли олігархи. Це вони справи виграли у вас і ваших дітей дебіли 73%. Платити в казну будете ви, а "нормальні" пацани "красти не будуть", вони за допомогою своїх судів будуть брати з казни стільки, скільки їм потрібно. Годуйте їх, ви ж такі добрі. Ви зробили себе разом і надовго "сметуни".
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28.09.2020 14:56
+7
Цирк для лохтората. Сколько отката получили за то что *проиграли*? Кормилец всея Украины как его называют за один только год *выиграл* кучу судов у государства тоесть у украинцев. Видать спешит падло все дела закрыть пока судьи свои.
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28.09.2020 10:22
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Цирк для лохтората. Сколько отката получили за то что *проиграли*? Кормилец всея Украины как его называют за один только год *выиграл* кучу судов у государства тоесть у украинцев. Видать спешит падло все дела закрыть пока судьи свои.
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28.09.2020 10:22 Відповісти
немного буков для почитать на заданную тему:
https://ibigdan.livejournal.com/25653031.html Как стать миллиардером?
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28.09.2020 12:00 Відповісти
При Порохе олигархи понемногу "худели" на свои активы, а при Бубочке всё отсуживают назад.
Так кто по-настоящему боролся с олигархами?
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28.09.2020 12:17 Відповісти
Дійсно, при Бубочці фактично всі справи виграли олігархи. Це вони справи виграли у вас і ваших дітей дебіли 73%. Платити в казну будете ви, а "нормальні" пацани "красти не будуть", вони за допомогою своїх судів будуть брати з казни стільки, скільки їм потрібно. Годуйте їх, ви ж такі добрі. Ви зробили себе разом і надовго "сметуни".
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28.09.2020 14:56 Відповісти
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28.09.2020 16:52 Відповісти
почему понемногу?? при порох.... парашенке они людям платили
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28.09.2020 19:49 Відповісти
Особенно "худал" тот же Ахметов. К примеру на "Роттердам +". А Порошенко - его партнёр по ДТЭКу.
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28.09.2020 22:56 Відповісти
Да ты шо? Понемногу худели? Глядишь так лет за 200 и совсем похудели бы до полутора миллиардов долларов, как это сделал Порошенко?
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29.09.2020 05:02 Відповісти
Одна палка, два струна - я хозяин вся страна!
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28.09.2020 13:28 Відповісти
кому цікаво, ось тут те саме, але написано так, щоб щось зрозуміти: https://lb.ua/economics/2020/09/28/466918_fond_derzhmayna_prograv_ahmetovu.html Фонд держмайна програв Ахметову справу про реприватизацію "Укртелекому"
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28.09.2020 14:39 Відповісти
Конечно проиграет, так как не он покупал и давал обязательства)
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28.09.2020 17:14 Відповісти
В Украине все проигрывают Ахметке. Наверное у Украины такая карма.
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28.09.2020 17:58 Відповісти
Експерти в треді, чи правильно я зрозумів схему?

1. Компанія Ахметова випускає акції для отримання фінансування на покупку Укртелекому

2. Акції купують держбанки за наші з вами гроші. Компанія Ахметова отримує фінансовее вливання.

3. Компанія Ахметова за заниженою ціною купує Укртелеком (свої пацани у фонді держмайна і у Верховній Раді підсобили)

4. Вирізаються і здаються на метал старе обладнання і сила силенна мідних кабелів
5. Укртелеком посиленно намагається продати "золоту акцію" єдиної 3G ліцензії, видача ліцензій іншим компаніям гальмується, люди сидять без 3G коли у всіх країнах він уже є
6. Інвестзабов'зання не виконано, суд не бачить порушень.
7. Ахметов банкрутить свої компанії або продає їх, виводить активи.
8. "Кому я должен - всем прощаю".
Гори в пеклі, Ахметов, і всі хто йому допомагає теж згоріть.
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28.09.2020 19:09 Відповісти
Особенно "худал" тот же Ахметов. К примеру на "Роттердам +". А Порошенко - его партнёр по ДТЭКу.
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28.09.2020 23:01 Відповісти
Но но...... ви там обережніше про ротердам+ висловлюйтеся - бо самий "чесний" та "некорумпований" у світі суд незалежної неньки ж вам відповів що нема там злочину з ротердамом+, усе там відбувалося у рамках чинного законодавства і постраждалих там нема. Так що затямте собі що ви ніхто (вас же та нас нема) це перше а по друге затямте собі що усе населення одідрали у різних позах у рамках чинного законодавства і ніхто не постраждав от якось так.
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29.09.2020 14:18 Відповісти
Реальный майдан начнется с проломленного черепа рыжей гниды
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29.09.2020 05:00 Відповісти
Та ну... а може перша то бабця криворога буде, а може дай боже сам віслюк надума копитами закинути.... або ото б нам на радість усі одразу передохли
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29.09.2020 14:23 Відповісти

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