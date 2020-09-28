Фонд госимущества проиграл Ахметову суд по реприватизации "Укртелекома"

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,17 млрд грн пени (по просрочки исполнения обязательства по внесению инвестиций).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

"Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", - говорится в судебном решении.

Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Финансированию соответствующей операции содействие в т.ч. выпуск облигаций ООО "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, большинство из которых (на 4 млрд грн) были выкуплены "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком". Соответствующие бумаги должны быть погашены в марте 2017 года, что, однако, не произошло (то есть был допущен дефолт).

Конечным бенефициаром ООО "ЕСУ" является Ринат Ахметов. На начало 2020 года появилась информация, что холдинг "СКМ" Ахметова в рамках мирового соглашения по "Укртелекома" выплатил более 700 млн долл для кипрской компании Raga Establishment Ltd, которую связывали с окружением Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось, Исполнительная служба наложила арест на 93% акций "Укртелекома" в августе 2019 года из-за долга ООО "ЕСУ" Рината Ахметова (владелец пакета акций "Укртелекома") перед "Ощадбанком" в размере 1,8 млрд грн. В декабре "Ощадбанк" договорился о реструктуризации долга "Укртелекома".



Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.