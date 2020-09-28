Украина выплатила $110 миллионов процентов по евробондам
Министерство финансов Украины 25 сентября погасило шестой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
По данным Минфина, общая сумма выплаты составила $110,625 млн.
Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд, в том числе на сумму $1 млрд 681 млн 877,022 тыс. для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 гг., которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов.
Новые еврооблигации имеют процентную ставку 7,375% годовых. Купонная выплата по ним осуществляется раз в полгода – 25 марта и 25 сентября.
Их погашение намечено равными частями в размере 25% основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль