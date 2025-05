Акционер "Альфа-Банка" разместил евробонды на $122 миллиона

22 сентября 2020 года, компания ABH Ukraine Limited – акционер АО "Альфа-Банк", которая владеет 42,4% акций банка, осуществила пять новых выпусков еврооблигаций.

Об этом сообщает пресс-служба "Альфа-Банка", передает БизнесЦензор.

"Два выпуска в виде нот участия в кредите (LPN - loan participation notes) объемом 50 млн долл. США c датой погашения 15 октября 2024 г. (ISIN XS2228241175, срочностью 4 года) по ставке 9,5% годовых и объемом 50 млн евро c датой погашения 15 июля 2023 г. (ISIN XS2228240367, срочностью до 3 лет) по ставке 5,5% годовых, и три выпуска в виде кредитных нот (CLN – credit linked notes) на сумму 4,5 млн долл. США (ISIN XS2237331587), и два по 9 млн долл. США (ISIN XS2237331660, XS2237331314) c общей датой погашения 15 января 2023 г. (срочностью до 2,5 лет) по ставке 8,75% годовых, с ежеквартальной выплатой купонов по всем выпускам", - сообщает банк.

Уровень доходности по выпускам отражает текущую ситуацию на международных рынках капитала, указывает банк.

Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Выпуски LPN имеют листинг на Франкфуртской фондовой бирже.

По состоянию на дату публикации 16 выпусков ABH Ukraine Limited находятся в обращении, среди которых 13 выпусков в долларах США и три в евро, 7 выпусков погашено.

По данным Нацбанка Украины, на 25 июня 2020 года крупнейшими акционерами "Альфа-Банка" опосредованно (через ABH Ukraine Limited) являлись Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%) и UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%).

Согласно данным НБУ, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов (101,379 млрд грн) Альфа-Банк занимал 6-е место среди 75 действовавших банков.