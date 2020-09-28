ЕС согласовал расширение санкций за Керченский мост

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил расширение санкционного списка лиц и организаций за строительство моста из России в оккупированный Крым.

Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк, передает БизнесЦензор.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Будет официально оформлен позднее на этой неделе", - сообщил он.

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный Крым с Кубанью. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков – 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года.