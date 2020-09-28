Рада должна согласовать предложения к проекту госбюджета 20 октября, – Разумков

Верховная Рада 20 октября должна провести пленарное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту государственного бюджета в Кабинет министров.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, поскольку это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения в Кабинет министров Украины. Поэтому 20 октября нужно будет также провести пленарное заседание ", - сказал Разумков.

Ранее Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения 4-ой сессии в сентябре-октябре, согласно которым народные депутаты с 28 сентября по 2 октября будут работать в пленарном режиме (ранее план предусматривал, что эту неделю депутаты работают с избирателями).

В то же время было решено, что неделю перед днем голосования на местных выборах – с 19 по 23 октября - депутаты будут работать с избирателями (ранее план предусматривал, что эту неделю депутаты работают в пленарном режиме).

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.