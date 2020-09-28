Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу, – Госпогранслужба

Норма в постановлении Кабинета министров №641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины до 00:00 28 сентября прекратила действие, с понедельника иностранным гражданам разрешен въезд в страну.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства №641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", – сказал Демченко.

Спикер подчеркнул, что пограничники руководствуются нормами законодательства, которое регламентирует пересечение государственной границы Украины, а именно законом "О пограничном контроле", постановлением правительства о выезде и въезде иностранцев в Украину.

По словам Демченко, отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину сейчас нет.

"Эта норма прекратила свое действие, поэтому каких-либо отдельных моментов, которые бы определили правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на сегодня нет", – пояснил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан, а также запретил въезд иностранцев транзитом

Ограничение не затрагивало лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.