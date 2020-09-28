Кабмин одобрил договор с ЕС о модернизации системы ядерной безопасности

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в понедельник, 28 сентября, одобрил проект Соглашения о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Еврокомиссией.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, проектом соглашения предусматривается реализация проекта с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС – 5,9 млн евро), передает БизнесЦензор.

Проект состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающей всю территорию Украины.

Бенефициаром проекта будет Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В соответствии с Соглашением, создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создания эффективных процедур обмена информацией.

"Соответствующие шаги будут способствовать расширению возможностей реагирования на радиологические риски в Украине и раннему предупреждению европейских стран о соответствующих рисках", – сказано в сообщении.

Ожидается, что подписание Соглашения будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов.