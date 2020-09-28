Госдолг превысил $85 миллиардов, – Минфин

По состоянию на конец августа государственный и гарантированный государством долг составил $85,1 млрд, увеличившись за месяц на 0,1% или на $50 млн.

В то же время в гривневом эквиваленте совокупный государственный долг в августе сократился на 16,9 млрд грн или на 0,7% – до 2,338 трлн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

В частности, государственный и гарантированный внешний долг составил $52,85 млрд (62,1% от общей суммы госдолга), внутренний долг – 886,18 млрд грн или $32,25 млрд.

Прямой госдолг в августе этого года в долларовом выражении составил 2,061 трлн грн или $75 млрд, гарантированный государством долг – 277,44 млрд грн или $10,1 млрд.

Как сообщалось, по данным Минфина на конец июля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 355,07 млрд грн, что на 85,88 млрд грн больше, чем по состоянию на конец июня. В то же время в долларовом эквиваленте госдолг в июле увеличился всего на $0,04 млрд – до $85,05 млрд.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.