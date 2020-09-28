Украина ввела пошлины на китайские болты и гайки

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела с 29 сентября на пять лет окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта из Китая ряда болтов и гаек в размере от 32,47% до 67,4% в зависимости от производителя.

Об этом сообщается в газете "Урядовый курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Для Haining Hisener Trade Co., Ltd., который является поставщиком производителя Hisener Industrial Co., Ltd., ставка составляет 32,47%, для поставщика Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. - 38,37%, для других поставщиков – 67,40% таможенной стоимости товара.

Речь идет о болтах (винтах) с шестигранным шлицем диаметром от 6 мм до 20 мм с кодом УКТВЭД 7318 15 68 90; болтах с шестигранной головкой диаметром от 6 мм до 30 мм с кодом УКТВЭД 7318 15 82 90; болтах с шестигранной головкой или шестигранной головкой и фланцем диаметром от 6 мм до 30 мм с кодом УКТВЭД 7318 15 88 90.

Под пошлины также попали болты (винты) с квадратным подголовком или усом диаметром от 6 мм до 20 мм с кодом УКТВЭД 7318 15 95 90; гайки шестигранные или шестигранные с фланцем диаметрами от 6 мм до 12 мм и от 14 мм до 36 мм с кодами УКТВЭД 7318 16 92 90 и 7318 16 99 90.

В объявлении указывается, что в ходе расследования, возбужденного по жалобе Дружковского завода метизделий, товарный ряд под пошлины был сокращен, так как отдельные товарные позиции отсутствуют в номенклатуре украинского завода.

Согласно сообщению, на долю Дружковского завода метизделий приходится свыше 50% всего отечественного выпуска данной продукции

Период расследования охватывал второе полугодие 2016 года - первое полугодие 2019 года. Как отмечается в объявлении, были установлены следующие размеры демпинговой маржи: для Haining Hisener Trade Co., Ltd. - 32,47%; для Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. - 38,37%; для других производителей-экспортеров - 93,05%;

За период исследования объем демпингового импорта указанных товаров из Китая возрос в абсолютных показателях на 33,2%, относительно потребления товара на внутреннем рынке Украины - на 21,9%, относительно общего объема производства товара в Украине - на 108,3%, говорится в сообщении.

Согласно ему, объемы производства на Дружковском заводе сократились на 40,1%, производственные мощности уменьшились на треть, уровень их использования – на 10,3%, инвестиции – на 58,1%. Помимо того, снизилась занятость на 11,7%, производительность труда – на 32,1%, финрезультат от продажи товара на внутреннем рынке – на 190,5%, тогда как уровень запасов товара на складах увеличился на 175,5%.

Выручка ЧАО "Дружковский завод метизделий" в 2019 году упала вдвое – до 318,7 млн грн, а его чистый убыток составил 31,51 млн грн по сравнению с 55,68 млн грн годом ранее.