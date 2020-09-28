Мининфраструктуры планирует получить 60 миллионов от концессии семи вокзалов (обновлено)
Министерство инфраструктуры Украины планирует получить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет и привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн за счет передачи в концессию семи железнодорожных вокзалов.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Укрзализныця" при поддержке Международной финансовой корпорации подготовила к концессии семь ж/д вокзалов. Сейчас осуществляются финальные технические шаги, чтобы запустить процесс концессии", - сказал Криклий.
По его словам, министерство планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций, обеспечить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет.
В концессию планируется передать вокзалы "Харьков", "Киев", "Николаев", "Чоп", "Днепр", "Хмельницкий" и "Винница".
Кроме того, в части развития ж/д направления, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят $420 млн на проект "Электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка".
Ориентировочно проект планируют закончить до 2023 года.
"Наша цель - развивать количество электрифицированных направлений, поскольку это экономнее, экологичнее, безопаснее. И это про то, как мы можем улучшать оборотность вагонного парка, а именно - грузов экспорта и импорта. А это все - про экономику", - пояснил Криклий.
В январе "Укрзализныця" совместно с ЕБРР и ЕИБ объявила тендер по проекту электрификации ж/д направления Долинская-Николаев-Колосовка, входящего в сеть маршрутов TEN-T. Финансирование проекта будет осуществляться за привлеченные средства ЕБРР и ЕИБ на общую сумму около EUR366 млн с НДС.
В настоящее время, по данным "Укрзализныци", транспортными коридорами TEN-T перевозится около 80% всех транзитных грузов.
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