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Новини
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Нацбанк не видит оснований для длительного падения курса гривни

Нацбанк не видит оснований для длительного падения курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) не видит фундаментальных факторов для долгосрочного ослабления курса гривни.

Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

Гелетий отметил, что сейчас наблюдается изменение конъюнктуры на валютном рынке из-за возросшего спроса на валюту со стороны импортеров и предприятий для выплат по внешним заимствованиям, однако фундаментального давления на курс нет.

"Мы ожидаем, что начало продаж нового урожая окажет положительное влияние на предложение валюты. То есть гривна может вернуться к укреплению. Если это будет рыночное движение, то искусственно сдерживать ревальвации мы не будем. В целом у нас очень неплохая ситуация с платежным балансом, в том числе и текущим счетом. Наш экспорт во время кризиса снизился значительно меньше импорта. То есть фундаментальных факторов для какого-то долгосрочного ослабления гривни мы не видим", – сказал замглавы НБУ.

При этом он подчеркнул, что Национальный банк и в дальнейшем будет придерживаться плавающего курса гривни.

"НБУ не будет никоим образом поддерживать то ли девальвационное, то ли ревальвационное движение курса. Мы не собираемся мешать гривне двигаться в ту сторону, куда ее будут толкать рыночные силы. Если гривня будет только девальвировать, то о каком доверии к национальной валюте можно говорить, стоит тогда рассчитывать на дедолларизацию и дешевые кредиты? Это риторический вопрос", – подчеркнул замглавы НБУ.

Гелетий также признал, что заявления политиков о "доллара по 30" имеют психологическое влияние на рынок, но, по его мнению, оно носит краткосрочный характер.

"Конечно, политические заявления влияют на настроения. Но это влияние является краткосрочным. Мы видели много прогнозов относительно падения гривни еще в июле, когда происходила смена главы НБУ, однако этого не произошло. Тогда гривня тоже ослабла, но уже в августе вернулась к укреплению. Поэтому поверьте, у нас нет никаких секретных документов или договоренностей относительно доллара за 30. В долгосрочной перспективе курс гривни будет формироваться под влиянием фундаментальных факторов – динамики экспорта, импорта, инвестиций", – добавил замглавы НБУ.

Как сообщалось, Совет Национального банка Украины по представлению главы правления НБУ Кирилла Шевченко назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия на заседании 22 июля.

Гелетий в 2003-2015 годах уже работал в Национальном банке, где прошел путь от экономиста до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

С октября 2015 года до июля 2018 года он возглавлял Департамент финансовой политики Министерства финансов. В июле 2018 года Кабмин назначил Гелетия на должность заместителя Министра финансов, а 5 декабря 2018 года – на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции.

Автор: 

валюта (2202) гривня (1567) курс (1522) НБУ (9342) Гелетій Юрій (8)


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Топ коментарі
+2
А если приглядеться?
30.04.19 - $79,8 млрд
31.08.20 - $85,1 млрдТак лучше видно? Кстати, что это?
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28.09.2020 16:09
+2
Тада. У нас же охренительно мощная экономика и она скоро возродится, как Феникс из пепла.
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28.09.2020 18:22
+1
борг
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28.09.2020 16:23
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А если приглядеться?
30.04.19 - $79,8 млрд
31.08.20 - $85,1 млрдТак лучше видно? Кстати, что это?
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28.09.2020 16:09 Відповісти
борг
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28.09.2020 16:23 Відповісти
Верно. Это долг.
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28.09.2020 16:27 Відповісти
Нацбанк не видит оснований для длительного падения курса гривни - Цензор.НЕТ 6779
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29.09.2020 13:54 Відповісти
раз "новые лица" в НБУ "не видят основания для падения", а гривна валится - то этому есть простое обоснование: тупость ставленников зеленой шмаркли...
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29.09.2020 01:59 Відповісти
👏👏👏
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29.09.2020 11:43 Відповісти
Лучше бы он молчал...
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28.09.2020 17:43 Відповісти
Ну, да. А то получается, что гривна будет падать не "длительно", т.е. быстро.
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28.09.2020 20:10 Відповісти
"стремительным домкратом"
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29.09.2020 11:07 Відповісти
Им и не положено видеть - пусть не отвлекаются и печатают новые бумажки, и побольше.
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28.09.2020 18:04 Відповісти
єто и ежу понятно , шо еще месяц назад надо было идти в обменник.
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28.09.2020 18:04 Відповісти
Тада. У нас же охренительно мощная экономика и она скоро возродится, как Феникс из пепла.
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28.09.2020 18:22 Відповісти
дайош каждому по сто мильёнов гривнов
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28.09.2020 19:22 Відповісти
Я и раньше не верил правительству и НБУ , а теперь такие заявления просто объясняют , что готовится обвал курса гривны , так что следующий рубеж 35-40. При чем уже весной.
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28.09.2020 19:39 Відповісти
падіння буде недовгим але крутим,.. просто після виборів...
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28.09.2020 21:06 Відповісти
Так а чого ж растягівать падєніє - гримнеться відразу, але "ефектно"...
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28.09.2020 22:43 Відповісти
Нагадаю, що зелені "не бачили перепон" щоб зробити зарплату 4к$ вчителям. Те, що некомпетентні не бачать, не значить що цього немає.
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29.09.2020 08:57 Відповісти
"не видит оснований"
Напоминает геббельсовское выравнивание линии фронта
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29.09.2020 10:26 Відповісти
авжеж не бачать -- то ж якраз НБУ зарад впроваджує політику цілового зниження курса в район 29-30, бо дуже гроші треба в бюджет
Добре, що хоч повільно опускають, с....
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29.09.2020 10:29 Відповісти

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