ДТЭК Ахметова пока не смог договориться о реструктуризации еврооблигаций

Группа DTEK Energy B.V. продолжает обсуждать со специальным комитетом держателей облигаций, представляющим приблизительно 35% непогашенной основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2024 году и ставкой 10,75%, а также со спецкомитетом банков-кредиторов реструктуризацию задолженности группы.

Об этом говорится в сообщении "ДТЭК Энерго" на Ирландской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время группа не достигла соглашения со специальным комитетом держателей облигаций и специальным комитетом банков-кредиторов в отношении реструктуризации, дискуссии продолжаются", – сказано в сообщении.

Это третье подобное сообщение с начала июля этого года. Предыдущее было в конце июля.

Как сообщалось, Окружной суд Амстердама 18 сентября по требованию "Сбербанка России" к DTEK Energy B.V о выплате примерно $45,1 млн ввел обеспечительные меры в отношении некоторых ее активов в Голландии. Речь идет о задолженности ШУ "Обуховская" (Россия), входящего в DTEK. В самой энергокомпании подчеркнули, что находятся в диалоге с кредиторами по условиям долгосрочной реструктуризации займов.

Напомним, в конце марта "ДТЭК Энерго" объявило о невыплате процентов по банковским кредитам и еврооблигациям, срок которых приходился на 31 марта-1 апреля, в связи с разработкой предложения о реструктуризации долга.

Затем "ДТЭК Энерго" сообщило о начале переговоров с кредиторами о реструктуризации займов и подготовке предложения по введению standstill.

Напомним, осенью 2019 года "ДТЭК Энерго" завершило четырехлетний процесс реструктуризации долга.

Энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года (эмитент – DTEK Finance PLC). Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.