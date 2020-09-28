Из "Укрзализныци" уволился глава пассажирского филиала
Руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Максим Миняйло написал заявление об увольнении.
Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Facebook, передает БизнесЦензор
"Времена в "Укрзализныце" меняются, и это следует понять тем, кто думает, что все вернется. Господин Миняйло из филиала "Пассажирская компания" тоже так думал, но уже написал заявление об увольнении", - написал Лещенко.
В августе 2020 года "Укрзализныця" начала служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" с целью найти того, кто покрывает существование схемы с безбилетными пассажирами на ж/д.
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