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Из "Укрзализныци" уволился глава пассажирского филиала

Из

Руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Максим Миняйло написал заявление об увольнении.

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Facebook, передает БизнесЦензор

"Времена в "Укрзализныце" меняются, и это следует понять тем, кто думает, что все вернется. Господин Миняйло из филиала "Пассажирская компания" тоже так думал, но уже написал заявление об увольнении", - написал Лещенко.

В августе 2020 года "Укрзализныця" начала служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" с целью найти того, кто покрывает существование схемы с безбилетными пассажирами на ж/д.

Автор: 

звільнення (1009) Укрзалізниця (4803)


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Уже нагреб и пошел на вольные хлеба?
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28.09.2020 18:51 Відповісти
И Сирожа воскрес. Наверное, выборы будут.
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28.09.2020 18:52 Відповісти
Из "Укрзализныци" уволился глава пассажирского филиала - Цензор.НЕТ 4960іноді безграмотність зебілів, якнайкраще характеризує 1.5 року діяльності Зе і Ко
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29.09.2020 10:29 Відповісти
а я думаю дело совсем в другом....серожа зачищает людей чтоб не упирались передаче Укрзализныци от государства Ахметке в частное пользование. Причем как раз убыточное пасажирское направление чтоб осталось у государства а суперприбыльное за счет которого покрывались убытки пасажирки - грузовые перевозки чтоб оказались у рината.
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28.09.2020 23:33 Відповісти
Серожа работает только за мзду. Да и слово "работает" в прямом смысле к нему мало применимо. Это политаферист
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29.09.2020 08:17 Відповісти
А почему Аслунд ушел из Набсовета? Неужели испугался новых времён или стыдно быть рядом с "новыми" лицами типа серожи?
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29.09.2020 08:23 Відповісти
Даже если из Укрзалізниці удут даже машинисты -серожа останется зорко наблюдать.Наблюдатель херов.
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29.09.2020 13:33 Відповісти
Слишком бодро Лещенко рапортует о переменах в УЗ. Этого Миняйло банально поменяют на какого нибудь Жидяйло и все оплывет по старому руслу. Даже непонятно откуда взялся такой оптимизм.
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29.09.2020 13:49 Відповісти

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