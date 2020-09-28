Продажи бензина и дизтоплива выросли в августе на 17%, – Госстат

Розничные продажи бензина в августе выросли на 16,4%, до 136,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 17,1%, до 116,6 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

В то же время потребление бензинов и дизельного топлива в августе 2020 года составило 756,3 тыс. тонн, что на 8,8% больше, чем в августе 2019 года. Промышленное потребление дизтоплива показало рост на 5,8% – до 461,6 тыс. тонн, промпотребление бензинов осталось на уровне августа прошлого года – 43 тыс. тонн.

В целом потребление дизельного топлива в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 7,9%, до 578,2 тыс. тонн, бензинов – до 178,1 тыс. тонн (+11,9%).

Баланс рынка дизтоплива в августе 2020 года составил 616,5 тыс. тонн, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, автомобильных бензинов – 206 тыс. тонн (+17%).

С июля 2019 года стартовала реформа топливного рынка, предусматривающая повышение прозрачности и усиление контроля за оборотом топлива. На первом этапе, с 1 июля 2019 года, введено обязательное лицензирование деятельности по розничной реализации топлива. С 1 апреля 2020 года вступил в силу последний этап по оборудованию нефтебаз уровнемерами-счетчиками, но сверка данных по уровнемерам и СЭАРТ отсрочена до 1 октября 2020 года.