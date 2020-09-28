Экс-министр финансов Данилюк возглавил набсовет Национального депозитария

Наблюдательный совет ПАО "Национальный депозитарий Украины" на заседании 24 сентября избрал своим главой Александра Данилюка.

Как сообщает пресс-служба НДУ, заместителем председателя наблюдательного совета избран представитель Нацбанка Николай Селехман, передает БизнесЦензор.

Также на заседании был сформирован состав комитетов наблюдательного совета: Комитет по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам и Комитет по вопросам аудита и управления рисками.

Как сообщалось, в августе акционеры Национального депозитария обновили наблюдательный совет, избрав в него пять независимых директоров.

Независимыми членами набсовета также стали экс-министр финансов, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, независимый член совета директоров Ferrexpo, экс-правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Виталий Лисовенко, партнер Cornerstone Financial Group Виталий Милентьев, гендиректор "Авеллум Партнерс" Николай Стеценко и директор и партнер Nobles Владимир Якубовский.

От представителей государства были переизбраны член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Александр Панченко и заместитель директора департаменту – начальник управления департамента открытых рынков Николай Селехман.