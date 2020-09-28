Американцы покупают британскую букмекерскую компанию William Hill за $3,7 миллиарда

Американский оператор казино Caesars Entertainment Inc. ведет переговоры о покупке британского букмекера William Hill Plc за 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд).

Как сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи, Caesars может предложить 272 пенса за акцию William Hill, что на 25% выше цены акций британской компании на закрытие торгов 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Caesars ожидает закрытия возможной сделки во второй половине 2021 года.

Как отмечает The Wall Street Journal, одним из крупнейших направлений роста William Hill в последние годы был рынок США, на который в первом полугодии 2020 года приходилось 7% выручки компании.

В то же время, букмекер серьезно пострадал в период пандемии. По прогнозу Macquarie Research, рынок онлайн-казино и ставок на спорт в США к 2025 году может вырасти на $18 млрд, а тремя крупнейшими представителями отрасли будут Flutter Entertainment Plc с долей на рынке в 28%, DraftKings Inc. (20%) и Caesars (12%).

На прошлой неделе William Hill также сообщила, что ее покупкой заинтересовалась Apollo Management International LLP.