В Украине значительно вырос уровень невыполнения контрактов по продаже зерна, – УЗА

Украинская зерновая ассоциация планирует создать публичный реестр физических и юридических лиц, отказавшихся выполнять заключенные ранее контракты по продаже зерна, из-за значительного роста фактов невыполнения контрактов по продаже зерновых и масличных культур.

Об этом сказал президент УЗА Николай Горбачев на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Такой публичный реестр будет доступен. Мы придумаем, каким образом его опубликовать: или на сайте Украинской зерновой ассоциации, или будем делать рассылку, чтобы все могли с ним ознакомиться. Это направлено исключительно на недобросовестные компании, которые не собираются выполнять обязательства даже при наличии ресурсов", – рассказал Горбачев.

По его словам, агрохозяйства, значительно пострадавшие от неблагоприятных погодных условий этого года, могут рассчитывать на поддержку со стороны поставщиков услуг, семян и средств защиты растений. С этой целью будет подписан меморандум между аграрными ассоциациями – УЗА, "Украинский клуб аграрного бизнеса" и "Всеукраинская аграрная рада".

В УЗА отметили, что участники зернового рынка в текущем маркетинговом сезоне столкнулись со значительным ростом фактов невыполнения контрактов по продаже зерновых и масличных культур. Как пояснили в ассоциации, такая ситуация возникла из-за того, что из-за текущего роста цен на зерно, некоторые продавцы решили не выполнять ранее заключенные контракты по обусловленной низкой цене в заключенном ранее форвардном контракте.

В УЗА заявляют, что такая ситуация может привести к срыву международных контрактов, что в долгосрочной перспективе приведет к проблеме недофинансирования и сокращения производства.

"От этого пострадают абсолютно все. Если в этом году пострадают компании, которые уже профинансировали, то в последующие годы пострадают и сельхозпроизводители, в том числе из-за дефицита средств, а также из-за того, что нашу страну могут сделать "дисконтной". Мы сталкивались с этой проблемой несколько лет назад, когда вводили квоты и ограничения на экспорт и в то время Украину как страну-экспортера сделали "дисконтной". Все зерно, которое у нас торговалось, было на $3-4 дешевле, чем в странах-конкурентах из-за того, что мы стали неблагонадежным поставщиком", – отметил Горбачев.

Он напомнил, что Украина в 2019 году собрала рекордный урожай за время независимости и поставила на экспорт более 20 млн тонн пшеницы, около 5 млн тонн ячменя и свыше 30 млн тонн кукурузы.

"В денежном выражении общая валютная выручка - немногим более $12 млрд (сельхозпродукция, не включая растительное масло). Если взять дополнительно растительное масло, то цифра - более $16 млрд. На сегодня это более 40% от всех валютных поступлений", - подчеркнул президент УЗА.