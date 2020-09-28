Объемов электроэнергии на спецаукционах не хватает потребителям, – финдиректор Interpipe

Объемы, которые выставляются на спецаукционах, не могут удовлетворить потребности всех крупных промышленных потребителей. По расчетам потребителей, нужно увеличить объемы продаж на специальных аукционах с 5% до 15% от общего производства электроэнергии.

Об этом в интервью ExPro заявил директор по финансам и экономике Interpipe Денис Морозов, передает БизнесЦензор.

По словам Морозова, аукционы обладают целым рядом ограничений. Во-первых, нельзя перепродавать избыточную электроэнергию. Если на производстве произошла незапланированная остановка и завод не использовал закупленный объем, это формирует прямые убытки предприятию.

Во-вторых, суммарный объем закупаемой электроэнергии не может превышать 90% объема его потребления за аналогичный период прошлого года.

"То есть, если в этом году у нас снизилось производство из коронакризиса, то в случае его роста в следующем году, мы не сможем подать заявку на аукцион на больший объем. Почему, например, не поднять процент с 90 до 120%?", – говорит Морозов.

По словам менеджера Interpipe, на последнем аукционе "Энергоатома" 11 сентября предприятие не смогло купить электроэнергию.

"Мы подавали заявку, как и другие участники рынка. Но наши заявки даже не рассматривали. Энергоатом укрупнил лот и продал одному покупателю весь объем по цене 1120 грн/МВт-ч, несмотря на то, что были заявки с ценой до 1300 грн/МВт-ч. Если бы Энергоатом продал десять лотов с более высокой ценой, он бы дополнительно заработал около 100 млн грн. Кто в выигрыше от этого аукциона? Конечно не государство и не промышленные потребители", – говорит Морозов.

Морозов считает, что необходимо дробить объем продаж государственной генерации на лоты, которые не превышает 10 МВт.

Напомним, 11 сентября "Энергоатом-Трейдинг" (трейдер НАЭК "Энергоатом") в ходе аукциона на Украинской энергетической бирже продал 1,46 млн МВт-ч электроэнергии по 1120 грн/МВт-ч с поставкой в октябре-ноябре одному трейедру – ООО "Юнайтед Энерджи" из группы "Приват" Игоря Коломойского.