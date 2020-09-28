ArcelorMittal продал бизнес в США за $1,4 миллиарда

ArcelorMittal SA продает свой американский бизнес Cleveland-Cliffs Inc. за $1,4 млрд, что позволит последней стать крупнейшим производителем плоского стального проката в Северной Америке.

Как говорится в пресс-релизе Cleveland-Cliffs, она планирует оплатить сделку по приобретению ArcelorMittal USA собственными акциями на сумму $873 млн и денежными средствами в размере $505 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Cleveland-Cliffs возьмет на себя долг ArcelorMittal USA на сумму около $500 млн, а также пенсионные обязательства на сумму $1,5 млрд. С учетом этого, стоимость ArcelorMittal USA в рамках сделки оценена в $3,3 млрд.

Покупаемые активы включают шесть сталелитейных предприятий, мощности по выпуску стальных заготовок, а также горнодобывающие предприятия.

В 2018-2019 годах средняя выручка ArcelorMittal USA составила $10,4 млрд, скорректированная EBITDA – $700 млн.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2020 года в случае ее одобрения соответствующими регуляторами.

Для Cleveland-Cliffs это уже второе крупное приобретение менее чем за год: в марте она купила американскую сталелитейную компанию AK Steel за $1,1 млрд.

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В свою очередь ArcelorMittal сообщила в понедельник, что потратит $500 млн на выкуп собственных акций.

В июле компания заявляла, что рассматривает возможность "структурных изменений" в американском бизнесе в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в этом году ArcelorMittal отказалась от выплаты дивидендов и поставила целью продажи активов на $2 млрд для привлечения средств на сокращение долга.

Акции ArcelorMittal взлетели в цене на 10% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.

Бумаги Cleveland-Cliffs подорожали на 6,1% в ходе предварительных торгов, их стоимость упала на 30% в этом году.