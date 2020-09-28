Потребление газа выросло за полгода на 1,2%, – НКРЭКУ

Украина в январе-июне 2020 года увеличила валовое потребление природного газа на 1,2% (на 0,19 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 15,66 млрд кубометров.

Об этом говорится в данных квартального мониторинга НКРЭКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, во втором квартале текущего года потребление увеличилось на 17,6% (на 0,72 млрд кубометров) по сравнению с апрелем-июнем 2019 года – до 4,8 млрд кубометров.

В трм числе использование природного газа бытовыми потребителями (населением) в первом полугодии 2020 года составило 4,76 млрд кубометров (-6,5% к январю-июню 2019 года), во втором квартале – 1,17 млрд кубометров (+31,5% к апрелю-июню 2019 года).

Таким образом, доля бытовых потребителей в общей структуре валового потребления в первом полугодии составила 30,4% против 32,9% – в январе-июне 2019 года.

Как сообщалось со ссылкой на данные НКРЭКУ, Украина в 2019 года снизила валовое потребление природного газа на 6% (на 1,8 млрд кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 28,29 млрд кубометров. В том числе потребление природного газа бытовыми потребителями (населением) в 2019 году сократилось на 21,6% (на 2,29 млрд кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млрд кубометров.