Импорт сжиженного газа в сентябре снизился на 6%

Импорт сжиженного газа в Украину за 27 дней сентября составил 117 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период августа.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Поставки не включают бутан, поставляемый на "Карпатнефтехим" для переработки.

Импорт из России показывает сокращение в 4,5%, что вызвано уменьшением поставок в рамках спотовых сделок. "Лукойл" и "Роснефть" нарастили отгрузки по своим TERM-контрактам за отчетный период на 1,9 и 2,3 тыс. тонн соответственно.

Показали снижение и другие "спотовые" направления - перевалочные терминалы в Витебске, Польша, Румыния, Литва, а также морские источники.

За 27 дней сентября морским транспортом в Украину было импортировано 5,9 тыс. тонн, что на 5 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период в августе. По словам участников рынка, до конца месяца в Одессе ожидается разгрузка судна Belgravia, а Boreas LPG (новое название судна Dnipro LPG) оформляет груз в Николаеве. Вероятно, что успеет осуществить еще один рейс в сентябре и Star Prime. Сегодня судно находится на рейде в порту "Темрюк".

В разрезе трейдеров крупнейшее снижение зафиксировано по "Привату", "Надежде" и "БРСМ-Нафте" (6,8 тыс. тонн, 2,5 тыс. тонн и 2,3 тыс. тонн соответственно). На 1,2 тыс. тонн также сократили импортные закупки "Укрднипрогаз" и WOG. Наибольшим образом нарастили поставки по импорту Socar, "Авантаж" и Glusco - на 1,5 тыс. тонн, 0,9 тыс. тонн и 0,6 тыс. тонн соответственно.

По итогу сентября снижение импорта может составить 8-9 тыс. тонн относительно августа или 6,5%. Такая динамика логична в свете избытка ресурса на украинском рынке, сохранившегося в августе. Впрочем, по состоянию на конец сентября трейдеры характеризуют ресурсное состояние рынка как сбалансированное. Так, по словам операторов, легкий дефицит ресурса свойственен лишь некоторым западным областям, в то время как ГНС на остальной территории Украины имеют нормальное заполнение.