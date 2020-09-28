Soft2Bet: как и зачем бизнесы собирают персональные данные клиентов

С каждым годом цифровая коммерция в Украине становится все более востребованной. По данным Euromonitor International, в 2020 году в нашей стране зафиксирован наивысший в Восточной Европе показатель роста: доля e-commerce среди всех продаж возросла на 45%.

Соответственно, увеличивается количество клиентов таких компаний, ежедневных транзакций и объем денежных средств в обороте. По данным Soft2Bet, только в 2020 году украинцы выполнили оплат онлайн на сумму более 19 млрд грн. С ростом востребованности электронной коммерции повышаются и риски. Чтобы их снизить и понять, с кем именно имеют дело, бизнесы собирают данные о каждом покупателе. Что и зачем компании хотят знать о своих клиентах, рассказали эксперты Soft2Bet.

Легальные деньги

Понять, реален ли человек, зарегистрировавшийся на сайте, можно при помощи так называемой процедуры KYC (Know Your Customer) – "Знай своего клиента". Этот инструмент изначально был обязательным для финансовых учреждений и страховых компаний. Но со временем активно пользоваться им стали и в сегменте e-commerce. KYC позволяет выяснить, действительно ли новый клиент – именно тот, за кого себя выдает. К примеру, узнать, из какой он страны, является ли совершеннолетним, где проживает и легален ли источник его дохода.

"В нашей компании есть два департамента, которые занимаются исключительно обеспечением безопасности платежей клиентов. Команда оценки рисков первой проверяет новые аккаунты и на основании полученных данных выставляет "рейтинг потенциального риска". Затем департамент KYC изучает каждый случай и при необходимости запрашивает у нового посетителя дополнительную документацию. Это может быть ID (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность), доказательство места проживания или наличия средств", – рассказывают эксперты по безопасности Soft2Bet.

Цифровые привычки

Компании, присутствующие в нескольких странах одновременно, особенно внимательно следят за соблюдением требований KYC. "Процедуру такой проверки создала Международная организация по борьбе с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), объединяющая более 200 юрисдикций по всему миру. Украина входит в этот список. Идентификация каждого клиента и проверка законности финансовых операций – это глобальный стандарт. Важно понимать: подозрения в том, что компания стала соучастником отмывания денег, могут стоить ей лицензии. А значит, и самого существования", – рассказывают в Soft2Bet.

В дополнение к инструменту KYC, компании собирают данные о браузере, с которого пользователь заходит на сайт, часовом поясе, IP-адресе. Кроме того, они отслеживают, какие страницы сайта вы чаще всего посещаете, как предпочитаете общаться (к примеру, звонить на горячую линию или писать в чат), и т.д. В регистрационной анкете покупатели добровольно указывают контактные данные, к примеру, email и номер телефона. А если у компании есть мобильное приложение, то она может получить доступ ко всей информации в смартфоне клиента, включая фотографии.

Все это позволяет бизнесу понять цифровые привычки покупателя. И если клиент начинает вести себя "подозрительно", компания может предпринять шаги для обеспечения безопасности. Например, запросить дополнительное подтверждение транзакции через мобильный телефон. Или временно заблокировать доступ к сайту. Ведь взломанный аккаунт могут использовать для прикрытия самых разнообразных киберпреступлений. И в отличие от реальной жизни, поймать "цифрового вора" бывает практически невозможно.

Знай свой бизнес

В случаях с крупными маркетплейсами, где товары или услуги продает не только основной бренд, но и сторонние компании, проверять приходится и их. Тогда вместе KYC на помощь приходит похожий инструмент – KYB (Know Your Business). Он позволяет узнать самое важное о деловом партнере: дату и место регистрации компании, официальных владельцев, является ли компания должником в налоговые органы или стороной в судебных разбирательствах. В Украине наиболее известными в этом аспекте являются проекты YouControl и OpenDataBot. Та информация, которая раньше интересовала в большей степени банковские структуры, сейчас стала доступной онлайн любому желающему.

Чеклист проверки компании по KYB гораздо более подробный, чем в случае с KYC. Необходимо предоставить информацию обо всех владельцах бизнеса с долей выше 25%, номер налогоплательщика, данные о банке, обслуживающем счета компании и многое другое.

"Эти меры предосторожности не являются избыточными, как может показаться. Их цель – обеспечить максимальную безопасность покупок в интернете и избежать неприятных ситуаций. Особенно остро эта необходимость возникла с увеличением количества интернет платежей во время ковида. К примеру, в Великобритании за первые полгода пандемии количество случаев мошенничества во время онлайн шоппинга выросло на 36%. Поэтому исконно банковские инструменты становятся востребованными и в других сегментах бизнеса", – поясняют эксперты Soft2Bet.

Защита информации

Данные о клиенте – один из самых ценных активов для компании. Поэтому для их защиты предпринимается множество усилий. К примеру, информация подвергается специальному шифрованию: все данные хаотично смешиваются, и без специальных кодов-ключей считать их нельзя. Для безопасного хранения информации о платежных картах используется другой способ – так называемая токенизация. Конфиденциальные данные клиентов заменяются условными символами – токенами. Настоящие данные хранятся внутри защищенной инфраструктуры, их "заменители" используются для работы с внешними системами. Если токены и попадут сторонним злоумышленникам, что-либо понять будет невозможно.

"Когда компании собирают информацию о клиенте, они берут ответственность, что эта информация будет надежно сохранена. Ведь любой крупный онлайн-ритейлер может знать адреса, номера телефонов и банковских карт миллионов людей. Утечка таких данных – это гарантированный репутационный кризис. И такие ситуации регулярно случаются. Поэтому узнавая как можно больше о своих клиентах, компании обязаны следить за качеством собственной инфраструктуры хранения данных", – уверены эксперты Soft2Bet.