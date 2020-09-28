Евросоюз может отказаться от монет номиналом 1 и 2 евроцента

К концу следующего года Евросоюз может принять решение отказаться от дальнейшего использования монет евро номиналом в 1 и 2 цента.

Еврокомиссия объявила о начале процедуры оценки целесообразности использования этих монет, по итогам которой будет принято окончательное решение, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Процедура включает проведение открытых консультаций, которые продлятся 15 недель с участием широкого круга участников, включая другие институты, органы национальной власти, потребителей и гражданское общество.

"Такой оценки требует законодательство ЕС, предоставляющее Еврокомиссии полномочия проводить периодический и внимательный осмотр использование различных монет евро по критериям их стоимости и практического использования, в частности, монет номиналом в 1 и 2 цента", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

На основе проведенной оценки Еврокомиссия до конца 2021 года примет решение относительно вероятного введения универсальных правил округления сумм наличных платежей в еврозоне, с возможным прекращением хождение монет номиналом в 1 и 2 цента.

В процессе такой оценки Еврокомиссия изучит экономический, природоохранный и социальный эффект, который могут вызвать такие новые правила округления наличных платежей.

Как сообщалось, Нацбанк Украины решил вывести из оборота монеты номиналом 25 копеек, начиная со 2 октября они перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября начнет изымать из обращения монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.

Напомним, Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.