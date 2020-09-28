Реальная зарплата в августе выросла на 6%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года увеличилась на 6%, но к июлю 2020 года сократилась на 2,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 3%, а в годовом измерении (к августу 2019 года) увеличилась на 8,6%, составив 11 446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 723 грн).

Ведомство уточняет, что в июле текущего года она составляла 11 804 грн, в июне – 11 579 грн, мае – 10 542 грн, апреле – 10 430 грн, марте – 11 446 грн, феврале – 10 847 грн, январе – 10 727 грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в августе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Тернопольской (на 14,9%), Николаевской (на 13,7%), Кировоградской (на 13%), Сумской (на 12,4%), Черниговской (на 12,3%), Черновицкой (на 12,2%), Ивано-Франковской (на 12,1%), Хмельницкой (на 11,9%) Ривненской (на 11,7%), Луганской (на 10,2%) и Житомирской (на 10,1%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (16 795 грн), самый низкий – в Черновицкой области (8 996 грн).

В августе 2020 года к августу годом ранее заработная плата повысилась в сфере предоставления других услуг – на 27,3%, в здравоохранении и социальной защите – на 20,1%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 19,5%, информации и телекоммуникаций – на 15,1%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания на 14,6%, в образовании – на 11,8%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 10,1%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 8,6%, на предприятиях промышленности – на 7,2%, в сфере операций с недвижимостью – на 6%, в финансовой и страховой деятельности – на 5,6%, в строительстве и в сфере оптовой и розничной торговле – на 4,1%, в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 4%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 2,7%.

В то же время зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 11,3%.