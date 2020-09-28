В Киеве на две недели ограничат движение на Южном мосту. КАРТА
На Южном мосту в Киеве частично ограничено движение до 15 октября.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
На Южном мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники работают в направлении проспекта Бажана.
В течение 29 сентября будут выполнять работы и на части в направлении Надднепрянского шоссе.
Во время работ движение частично ограничено (крайней правой полосе).
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