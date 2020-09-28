Минобороны купит плавучий причал за 24 миллиона после звонка Зеленского

Херсонский завод "Паллада", входящий в концерн "Укроборонпром", получит заказ от Министерства обороны на строительство плавучего причала стоимостью 23,5 млн грн.

Согласно данным на сайте ProZorro, тендер по переговорной процедуре был объявлен 4 сентября, а "Паллада" стала единственным его участником, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Согласно условиям договора, завод изготовит 57-метровый причал (ПЖ-61У) из сверхпрочного бетона, устойчивого к контакту с соленой водой.

"Паллада" планирует выполнить заказ до конца года, сообщил гендиректор предприятия Валерий Маломан местному изданию "Любимый Херсон".

По его словам, на строительстве причала будут задействованы около 200 специалистов, т.е. половина трудового коллектива верфи.

Маломана добавил, что завод также приступил к выполнению заказов на производство двух причалов для Госпогранслужбы. Причалы предназначены для судов пограничников, дислоцированных в Мариуполе. Они меньше по габаритам, и их стоимость составляет около 1 млн грн.

Как сообщалось, во время визита президента Владимира Зеленского в Херсон, гендиректор "Паллады" Валерий Маломан пожаловался президенту на отсутствие госзаказов.

После этого Зеленский позвонил заместителю министра обороны Александру Миронюку, в ходе разговора они договорились, что до конца месяца "Паллада" подготовит пакет документов для оформления заказа на три причала, и уже в сентябре контракт будет подписан.

оспредприятие "Паллада" строит различные по назначению и грузоподъемности доки – от монолитных железобетонных грузоподъемностью 400 тонн до композитных грузоподъемностью свыше 30 тыс. тонн. Более 90 доков, построенных на предприятии, помимо Украины, успешно работают в разных государствах: Азербайджане, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Финляндии, Болгарии, Хорватии, Турции, Алжире, Нигерии и др.